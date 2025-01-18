Момент взрыва баллистической ракеты в Киеве сняли на видео

В Киеве утром 18 января прогремели мощные взрывы. В Украине в это время была объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики, а непосредственно в столице работала ПВО.

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Взрывы были вызваны сбитием ракет над столицей и падением их обломков. Известно о не менее трех погибших в результате атаки российских преступников, есть и пострадавшие.

Позже в сети появилось видео атаки на столицу.

Во время атаки глава города Виталий Кличко предупреждал людей, что "в столице снова громко, работает ПВО, есть угроза баллистики", поэтому нужно находиться в укрытиях.

Это было в 6 часов утра.

В Шевченковском районе в результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, местный водопровод, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили граждан. Известно о трех погибших – двое мужчин и женщина. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь.

Более подробно об этом смотрите здесь.

Было такоже зафиксировано падение обломков в Деснянском и Голосеевском районах, в последнем без возгорания.

Только в 17:00 были завершены аварийно-спасательные и восстановительные работы последствий вражеского обстрела в Шевченковском районе Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, практически одновременно с Киевом враг атаковал и Запорожье. В облцентре "прилетело" в объект инфраструктуры. Местные власти сообщили о раненых.

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