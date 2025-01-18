Армия РФ ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть раненые

Россия утром 18 января нанесла удар по Запорожью. Поражён объект инфраструктуры.

Видео дня

Ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Предварительно есть раненые. Больше информации - позже", – говорится в сообщении.

Впоследствии Федоров уточнил: удар пришелся на центр города.

"Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт", – рассказал о последствиях атаки начальник Запорожской ОВА.

О взрывах в облцентре Федоров сообщил в 06.01.

Новость дополняется

Напомним, практически одновременно с Запорожьем Россия атаковала Киев. "Лукьяновская". По столице захватчики ударили баллистикой. На 6 утра было известно о погибших в Шевченковском районе города, там же горело нежилое здание и возникло возгорание в одной из многоэтажек. Враг также перебил водопровод и повредил станцию метро "Лукьяновская".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!