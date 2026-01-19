'Морозы дают о себе знать': военный заявил о сложной ситуации на Волчанском направлении. Видео

Несмотря на то, что самые интенсивные бои сейчас идут в Донецкой области и на Запорожье, не снижает интенсивности атак вражеская армия и на Волчанском направлении. Там российские войска штурмуют позиции Сил обороны каждый день, давление врага растет.

В то же время перед защитниками, кроме отражения вражеских атак, сейчас стоит еще одна важная задача – согреться, ведь сильные морозы еще больше усложнили для украинских воинов выполнение боевых задач. О ситуации рассказал начальник пресс-службы бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины Роман Коссе.

Что происходит на Волчанском направлении

По словам руководителя пресс-службы бригады, на Волчанском направлении россияне ежедневно штурмуют позиции украинских воинов. Ситуацию он охарактеризовал как "очень сложную".

"Постоянные штурмы противника. Мы это наблюдаем уже долго. Почти год ежедневно штурмуют определенные позиции Сил обороны на Волчанском направлении. То есть натиск российской армии не уменьшается, наоборот – наверное, увеличивается. Каждый раз замечаем, как меняется тактика противника", – отметил Коссе.

Еще более усложняют для украинских воинов оборону на Волчанском направлении сильные морозы, ударившие в январе: и без того непростые условия пребывания на позициях из-за невыносимого холода ухудшились в разы.

"Сейчас очень сложно физически находиться на позициях нашим военнослужащим, всем военнослужащим Сил обороны, потому что такая погода, которая не позволяет согреться, постоянные морозы, постоянный холод сказываются. Основная задача сейчас военнослужащих: несмотря на атаки врага – согреться. Обстановка очень сложная", – отметил начальник пресс-службы бригады "Форпост".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что армия России пыталась прорвать оборону Волчанска в четырех местах. Враг рассчитывал на преимущество в личном составе и предпринял попытки обойти город.

Бои шли как в самом Волчанске, так и в районах населенных пунктов на его окраинах.

