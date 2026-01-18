Армия России пыталась прорвать оборону Волчанска в четырех местах: что известно

Российская армия за прошедшие сутки благодаря численному превосходству пыталась прорвать оборону ВСУ на Южно-Слобожанском направлении. Оккупанты пытаются обходить Волчанск, поэтому бои завязались на его окраинах.

Об этом сообщает пресс-центр Группировки объединенных сил. По их данным, ВС РФ попытались прорываться в направлении пяти населенных пунктов.

Где атакует враг

Российские силы вели наступательные действия в Волчанске, а также в направленияхГрафского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Кроме того, они атаковали позиции ВСУ в направлении Дегтярного и Круглого, но украинские защитники отражают попытки продвижения.

Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил зафиксирован 21 боевой контакт.

На Великобурлукском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в сторону Чугуновки – атаки были отбиты. На Купянском направлении ВСУ сорвали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и Куриловки, а на Лиманском направлении враг тщетно пытался атаковать украинские укрепления вблизи Мирного, Заречного, а также в направлениях Новосергиевки, Ставков, Дробышево и Лимана.

Напомним, ранее стало известно, что россияне пытаются обойти Волчанск, чтобы расширить зону своего контроля. В то же время в самом городе ситуация пока достаточно стабильная: украинские военные закрепились вдоль реки, и дальше враг не продвигается.

Кроме того, украинские военные отбили очередной штурм оккупантов в районе Сотницкого Казачка на Харьковском направлении, в результате чего ВС РФ отступили с потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие 16-го армейского корпуса ВСУ ликвидировали малые штурмовые группы россиян, которые проникли в поселок Вильча Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Волчанска, за который идут бои.

