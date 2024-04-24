Морпехи, операторы БПЛА и пехота на фронте получат новую партию техники от Порошенко

Петр Порошенко передает очередную партию техники фронту. Сотни FPV-дронов, квадроциклы, мобильные шиномонтажи и другую технику на 18 млн грн получат морпехи, операторы БПЛА и подразделения Сухопутных войск.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"На воде. В воздухе. На земле. Наши воины дают огня и уничтожают врагов всюду, искусно владея всеми четырьмя стихиями. Лодки для морпехов – чтобы воевать на воде, FPV-дроны для пилотов – чтобы уничтожать врагов в небе, наши мобильные бани, шиномонтажи и квадрики – сухопутным войскам, чтобы крепче стоять на земле. А огня дадут наши воины из ВСУ", – говорит Порошенко.

"Есть еще один секретный, 5-й элемент – это наш украинский дух. Благодаря ему мы держимся тогда, когда это кажется невозможным, и достигаем результата там, где он кажется недостижимым. Вскоре всю эту технику мы отвезем нашим военным на фронт. На разные направления, в разные части и роды войск. Туда, где она очень нужна", – объясняет Порошенко.