Мощный двигатель и улучшенное бронирование: что известно о танках T-72M4CZ, которые Украина может получить от Чехии

Украина может получить от Чехии около 30 модернизированных танков T-72M4CZ. О возможности передачи бронемашин стало известно из заявления чешского начальника Генерального штаба Карела Ржеки.

Об этом говорится на сайте министерства обороны Чехии. Усовершенствованные танки имеют мощный двигатель и улучшенное бронирование.

Что известно

По словам Ржеки, решение о модернизации T-72 было принято еще до начала полномасштабного вторжения России. После завершения ремонтных работ он планирует рекомендовать правительству Чехии передать технику Украине в рамках обеспечения национальной безопасности государства.

"Мы вовремя отреагировали на изменение ситуации с безопасностью и новые обстоятельства, и скорректировали план модернизации до минимума, чтобы танки могли быть хотя бы введены в эксплуатацию и использоваться в их основной функции на поле боя. Мы хотим оценить средства, уже вложенные в модернизацию танка. После завершения необходимых работ я намерен – рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", – подчеркнул Ржека.

Характеристики танка Т-72M4 CZ

Модернизированный Т-72M4 CZ получил итальянскую систему управления огнем TURMS-T от Officine Galileo, что обеспечивает эффективную стрельбу на ходу на дистанции до 2 000 м и ночное обнаружение целей на расстоянии до 4 000 м. На машине установлена динамическая защита DYNA-72 производства VOP CZ, которая повышает устойчивость против кумулятивных боеприпасов.

Для защиты от магнитных мин применена электромагнитная система TRALL, разработанная чешской Metra Blansko в сотрудничестве с израильской IAI Ramta. Двигатель танка заменен на модульную силовую установку, разработанную NIMDA Group по заказу VOP CZ и собранную специалистами СKD. Она выполнена в виде быстросменного модуля, который можно заменить за 30 минут без привлечения специалистов.

Танк также оборудован спутниковой навигацией (GPS) и автоматизированной системой диагностики технического состояния.

Напомним, 6 октября Словакия впервые со времени возвращения к власти Роберта Фицо анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В частности, Братислава передаст Киеву несколько машин для разминирования Bozena и другую технику. Соответствующее соглашение с министром обороны Словакии Робертом Калиняком подписал его украинский коллега Денис Шмыгаль.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Польше был открыт крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих Camp Jomsborg, который может одновременно вместить до 1200 человек. Новый центр обеспечит подготовку Сил обороны и усилит обмен боевым опытом между военными ВСУ и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!