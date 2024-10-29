Російська орда варварів, вбивць і мародерів знову обстріляла Харків.

Видео дня

В результаті вечірнього та нічного ударів по місту за попередніми даними загинуло 4 людей, 9 постраждало, пошкоджено медзаклад, зруйновано кілька приватних будинків. Серед іншого пошкоджено і будівлю знаменитого ДЕРЖПРОМУ.

Нагадаю, що будівля ДЕРЖПРОМУ є головною домінантою площі Свободи в Харкові та за своїм розміром - 12 га - є однією із найбільших у світі. Відомий 13-поверховий хмарочос є архітектурною памʼяткою в стилі конструктивізму.

ДЕРЖПРОМ - фіналіст загальнонаціональної акції "7 чудес України, його також внесено до ПОПЕРЕДНЬОГО СПИСКУ культурної спадщини ЮНЕСКО в 2017 році, а 7 вересня 2023 року Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей в разі збройного конфлікту надав статус ПОСИЛЕНОГО ЗАХИСТУ 20 обʼєктам культурної спадщини України, серед яких і ДЕРЖПРОМ. Статус посиленого захисту передбачає кримінальну відповідальність за руйнування памʼяток у відповідності до приписів Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Україна підписала цей протокол в 1999 році, а 30.06. 2020 року він набрав чинності.

Сподіваюся, що МЗС та МКСК невідкладно поінформують міжнародне співтовариство щодо чергового злочину РФ та вимагатимуть від ЮНЕСКО дієвої реакції. Справедливим, хоча й малоймовірним, рішенням було виключення РФ з ЮНЕСКО.

З 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО верифікувало пошкодження 287 культурних обʼєктів в Україні, в тому числі в межах обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тож, як бачимо, Росія вже досягла щонайменше одного результату:

вона стала безперечним лідером серед держав СУЧАСНОГО ВАРВАРСТВА і потребує максимальної ізоляції від цивілізованого світу.