Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов – медиа

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после атаки украинских дронов, которая произошла в выходные. По данным источников в отрасли, предприятие приостановило работу в защитном режиме, чтобы минимизировать возможные риски. Перезапуск производства может занять несколько дней.

Об остановке работы НПЗ 19 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли. Собеседники издания говорили на условиях анонимности, поскольку не имеют разрешения публично комментировать ситуацию. Они отметили, что сам удар не нанес значительных повреждений основным технологическим узлам предприятия.

Масштабы удара

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон упал вблизи территории завода. По предварительным данным, во время атаки пострадали 12 человек. Большинство из них, по словам чиновника, были строителями, которые работали у центрального входа на предприятие.

Собянин также заверил, что ключевая технологическая инфраструктура завода осталась невредимой. Но, как говорят источники Reuters, работу все равно решили временно остановить. Иногда такие решения принимаются даже при минимальных повреждениях – для проверки оборудования и безопасности персонала.

Производство топлива

Московский НПЗ расположен в юго-восточной части российской столицы и обеспечивает топливом значительную часть Москвы. Предприятие принадлежит компании Газпромнефть, которая не ответила на запрос Reuters о комментарии.

По информации источников агентства, в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти. Предприятие также произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Заметим, в российском минобороны подтвердили массированную атаку БПЛА в ночь на 19 мая. Террористическое ведомство заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Точное количество беспилотников, сбитых над территорией Ярославской области, не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские удары по законным целям в России, проведенные в последние месяцы, привели к сокращению нефтепереработки противника на 10%, кроме этого, некоторые компании вынужденно уменьшили добычу.

