10 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. Это была первая резолюция ГА ООН, принятая в ходе российской агрессии против Украины, поддержанная со стороны 100 стран. Резолюция подтвердила признание политической независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, осудила псевдо референдум в Крыму и призвала Россию отказаться от каких-либо попыток изменить границы Украины посредством угрозы силой или других незаконных методов.

С этого времени большинство стран мира, представленных в ГА ООН, регулярно выражают поддержку Украине в её справедливой борьбе против российской агрессии. РФ систематически нарушает международное право и игнорирует консолидированный призыв мирового сообщества возвратиться в правовое поле. Кроме моральной поддержки, Украина получает значительную материальную помощь от многих стран. Мир помогает Украине не только из-за симпатии или щедрости, но и для восстановления нарушенного Москвой глобального порядка и справедливого международного строя.

Тем временем, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала очередной 38-й отчёт по ситуации по правам человека в Украине за период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года. Миссия ООН зафиксировала случаи казней россиянами по меньшей мере 32 украинских военнопленных за последнюю зиму. Это гораздо больше, чем за любой из предыдущих периодов.

По результатам опросов, освобожденных из российского плена, Миссия ООН выяснила, что украинцы испытывают различные грубые формы насилия, в том числе сексуального. Распространены случаи избиения, пытки током, угроз расстрелом, доведение до истощения голодом, ненадлежащие условия содержания, отказ в оказании медицинской помощи. Россия сознательно и системно пренебрегает нормами международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

27 марта россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Погиб человек, 19 человек пострадали, среди которых трёхмесячный ребенок. Это первое с 2022 года применение против Харькова авиационных бомб, отличающихся большой мощностью и одновременно низкой точностью. Атака была ориентирована на многоэтажную жилую застройку.

Повреждения получили по меньшей мере 14 жилых домов и общеобразовательная школа. Российский агрессор целенаправленно уничтожает второй по размеру город Украины – "квартал за кварталом", - как заявляет главный российский пропагандист Соловьёв. Предыдущие атаки Харькова имели целью вывести из строя энергетическую инфраструктуру города, чтобы сделать жизнь его жителей невыносимой. На фоне этих атак российская пропаганда запугивает планами наступления на Харьков новой 300-тысячной группировки. Террор оккупантов не запугает Харьков.

Город выстоял под непрестанными атаками, продолжающимися два года. При этом воздушная атака на украинскую энергетическую инфраструктуру 22 марта стала самой большой за всё время войны. Пострадали до 50% энергетических объектов ДТЭК. Худшая ситуация опять-таки в Харькове. Россияне разрушили крупнейшую ТЭЦ в Харьковской области. Без света остались сотни тысяч потребителей. Жертвами атак против украинской энергетики стали прежде всего гражданские лица. Таким образом, Россия сознательно реализует террористическую тактику, пренебрегая международным гуманитарным правом. Энергетики прилагают огромные усилия для восстановления электроснабжения в домах украинцев. Уже есть успехи, и в ближайшее время дефицит удастся ликвидировать.

Благодаря Силам обороны, удалось предотвратить российские планы устроить энергетический коллапс этой зимой, когда гражданское население особенно уязвимо к отсутствию энергоснабжения. Однако даже с началом весны Россия усилила воздушный террор против Украины. Только за одну неделю россияне атаковали Украину 190 ракетами разных типов, 140 беспилотниками "Шахед" и 700 управляемыми авиабомбами. Государство-агрессор активно применяет баллистическое и гиперзвуковое оружие, которое может достигать целей очень быстро, оставляя людям мало времени для поиска укрытия и спасения.

Эти варварские атаки нацелены, прежде всего, на объекты энергетической и критической инфраструктуры и жилую застройку густонаселённых городов, что приводит к значительным жертвам и разрушениям, а также к техногенным авариям в целых регионах. Современные западные системы ПВО и ПРО способны сбивать практически все типы российских ракет, которыми Москва атакует Украину. Благодаря им спасены десятки, если не сотни тысяч жизней. Но для защиты Украины недостаточно имеющихся систем ПВО и ПРО, в частности, американской "Patriot" или европейской SAMP-T. Актуальные потребности Украины в этих системах значительно выше существующих. Кроме того, нужно к ним больше боеприпасов.

Системы МИМ-104 "Patriot" - не дефицитное оружие на международном рынке вооружений и вопрос его предоставления Украины зависит исключительно от политической воли партнёров Киева. Украина пока единственная страна в мире, которая ежедневно находится под ракетными ударами. "Patriot" нужны здесь и сейчас, для защиты человеческих жизней. Недавно силы ПРО Украины с помощью этой системы уничтожили две из двух запущенных гиперзвуковых баллистических ракет "Циркон", которыми россияне атаковали Киев с территории Крыма.

С начала войны силы ПВО Украины сбили более 2000 российских крылатых и баллистических ракет, спасли десятки или даже сотни тысяч человеческих жизней. За два года полномасштабной войны мощность систем ПВО Украины и мастерство операторов существенно возросла. Украинские часовые неба сейчас себя зарекомендовали лучшими в мире. Однако Кремль увеличивает количество и мощность ракетных атак на Украину. Россия стала чаще применять против украинцев свои новейшие гиперзвуковые ракеты, в частности, "Кинжал", "Оникс" и "Циркон." Современных систем ПВО и ПРО в Украине далеко не достаточно для надёжного прикрытия объектов критической инфраструктуры. Поэтому Киев просит союзников срочно предоставить Украине дополнительные системы ПВО и ПРО. Критически важен также вопрос достаточного и своевременного обеспечения ПВО боеприпасами, ведь РФ пытается истощить этот ресурс непрестанными атаками.