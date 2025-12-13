Москва под угрозой: комплекс 'Сапсан' запустили в серийное производство. Фото

УкраїнськаУКР
София Закревская
War
3 минуты
18,2 т.
В августе 2022-го года Министерство обороны Украины впервые заключило государственный контракт на закупку оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 1КР1 "Сапсан". А уже в этом году он вышел на системное применение, а производство стало серийным.

Враг же впервые ощутил на себе действие этого вооружения в 2024-м году. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Украины в 2022-2023 годах Александр Лиев.

"В августе 2022 года, руководя департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины я взял на себя ответственность заключить первый государственный контракт с ГП "КБ Южное" на закупку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан". Разработал, заключил и подписал госконтракт, обеспечил предоплату. Далее – контроль выполнения, совещания, ресурсы, сроки, координация большой кооперации, которая тянулась через всю страну", – написал он.

По словам Лиева, в 2023 году состоялись первые испытания ОТРК, в 2024-м – первые тестовые применения по российским целям.

"Искренне радуюсь причастностью к реальному усилению наших ВСУ... Это оооочень хорошо!" Для баллистического ОТРК это темп колоссальный!" – отметил Лиев.

Что такое ОТРК "Сапсан"

Это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения. Баллистическая ракета твердотопливного типа обладает высокоточной системой наведения.

Основные тактико-технические характеристики вооружения:

– Дальность поражения: до 500 км.

– Масса ракеты: ~3 500 кг

– Масса боевой части: 500 кг.

– Скорость полета: до 2 300 м/с (7 Махов)

– Вероятное отклонение (CEP): до 10 м

Система наведения:

– инерционная;

– спутниковая коррекция;

– несколько типов головок самонаведения, разработанных "Южным" (оптико-электронные, радиолокационные – под разные типы целей).

Время подготовки к пуску – менее 10 минут, время сворачивания после пуска – 4 минуты.

Это максимально приближенная к современным мировым ОТРК система, созданная внутри Украины и полностью контролируемая государством.

Почему это важно для ВСУ

Глубина удара ОТРК "Сапсан" – до 500 км. Это дает возможность поражать тыловые базы, командные пункты, авиабазы, логистику врага.

Вооружение имеет высокую точность – ОТРК работает не "по площади", а адресно по важным для Украины целям.

Это вооружение – суверенная технология.

"Никаких "разрешений" от партнеров, никаких ограничений MTCR для внутреннего применения. Украина сама решает, когда и где работает ее ракета", – отметил Лиев.

Сейчас ОТРК уже в серийном производстве, это реальная промышленная серия. К тому же, цена достаточно выгодно отличает "Сапсан" от аналогов из НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским целям. Это "Нептуны", длинные "Нептуны", ракеты "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан".

