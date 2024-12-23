"Москва слов не понимает": Зеленский заверил, что мир благодаря силе возможен и Украина сделает все для его достижения. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира необходима сила, ведь Москва слов не понимает. Он подчеркнул, что Украина готова приложить все усилия для того, чтобы принудить Россию к миру и ответственности за ее преступления.
Об этом глава государства заявил во время вечернего видеообращения в понедельник, 23 декабря. Он отметил, что сегодня провел Ставку Верховного главнокомандующего.
"Ставка – несколько вопросов. Доклад по Сирии после Асада и после России за рубежом. Правильное развитие ситуации. Важно, чтобы мир работал вместе сейчас, чтобы как можно быстрее оставить в покое Сирию и весь этот регион, чтобы восстановить стабильность там и чтобы нам в нашем проще было остановить эту войну, войну России против Украины. Ослабить Россию. Ослабить ради приближения мира, надежного, справедливого", – сказал он.
Зеленский отметил, что Украина готова поддержать сирийский народ, в частности, через продовольственную безопасность, и активно работает над исправлением ошибок предыдущего сирийского режима в отношении Украины и Европы.
"Поручил нашему Министерству иностранных дел работать активнее, чтобы установить все необходимые контакты с представителями народа Сирии и исправить ошибки Асада относительно Украины и всей Европы. Со своей стороны мы поможем Сирии пройти это время – поддержим продовольственную безопасность. Это наше моральное преимущество – Украина помогает многим странам обеспечивать нормальность жизни, в частности, через продовольственную безопасность. Нам этот регион, как и любой другой регион мира, нужен стабильным и мирным", – сказал он.
Президент также рассказал, что сегодня беседовал с премьер-министром Великобритании Стармером. Он поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку Украины, в частности в вопросе поставки оружия и санкций против России. Одним из наиболее важных шагов является борьба с российским теневым флотом, обеспечивающим финансирование войны.
Зеленский подчеркнул, что Россия не только угрожает Украине, но и наносит вред экологии, загрязняя Черное море, используя старые танкеры, что также является угрозой для окружающей среды.
"Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море – загрязняющий побережье мазут. Россия использует очень старые сосуды – по 50 лет, – использует все что угодно, чтобы только заработать деньги. Это угроза полномасштабная – и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы. Ни море мира – ни Черное море или Азовское, Балтийское, Северное море – ни одно море не заслуживает всего этого ущерба от русского присутствия. Сейчас в Черном море мазут – это проблема самих людей, и Путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "арешники" и другое безумие. Надо сделать все возможное, чтобы Россию как можно быстрее принудить к реальному миру и к ответственности за все содеянное. Я благодарю всех, кто нам в этом помогает", – сказал он.
Президент также проинформировал о ситуации на фронте в Курской области, где были зафиксированы многочисленные потери среди северокорейских солдат, используемых Россией для штурмов. Зеленский отметил, что мир почти не реагирует на преступное сотрудничество России с Северной Кореей, предоставляющее военные технологии режиму в Пхеньяне. Он подчеркнул, что такая ситуация представляет угрозу всему миру.
"То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве у одной семьи. Когда такое происходит, понимаешь, что немного достойны слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не усугублять ситуацию. Москва слов не понимает. Но должна ощущать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы достичь мира", – сказал Зеленский.
Кроме того, президент прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Зеленский указал, что Фицо больше заинтересован в своих собственных интересах, а не в интересах Словакии, отказавшись от сотрудничества с Еврокомиссией и выбрав выгоду от теневых договоренностей с Путиным.
"На самом деле после нашего разговора в Брюсселе в присутствии всех лидеров Европы ничего не удивляет. .Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и в отношении альтернатив по транзиту – любого другого газа на запрос Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает. Всем странам Европы нужно работать вместе ради безопасности каждого народа", – резюмировал он.
Ранее Зеленский заявил, что на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тыс. военнослужащих из Северной Кореи. Есть риски перекидывания дополнительных подразделений и военной техники из КНДР, на что будут ощутимы ответы Украины.
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