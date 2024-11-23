Москве не позавидуешь: СМИ напомнили россиянам, сколько ядерного оружия имеют друзья Украины

Руководство страны-террориста России продолжает угрожать всему цивилизованному миру ядерным оружием и уже на практике показывает, что готово применять любые средства поражения в войне с Украиной. В то же время Кремль предпочитает не рассказывать россиянам, что страны Запада так же обладают ядерным оружием, способным превратить Москву в пепел.

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Только в США запасы ядерных боеголовок могут достигать показателя в 3700 единиц. Об этом сообщает портал Defense Express.

Кремлевская риторика пропитана угрозами превратить США и страны Европы в радиоактивный пепел, но в то же время россиянам не говорят об потенциальных ответных мерах. В противовес российским ядерным ракетам могут быть нацелены сотни и даже тысячи боеголовок по всему миру.

На сегодняшний день РФ имеет наибольшее количество ядерных боеголовок – около 4,4 тысячи, но развернутыми и готовыми к использованию держит 1710 единиц. В США при запасе в 3,7 тысяч развернуто около 1770 единиц стратегического ядерного вооружения. Они размещены на 400 межконтинентальных ракетах шахтного базирования Minuteman III и 294 ракетах Trident II на подводных лодках. В общей сложности 694, то есть по ракетам такого класса США имеют преимущество над РФ. Но по боеголовкам на ракетах меньше – 1370, еще 400 – на стратегической авиации.

Аналитики напомнили, что концепция ядерной войны предусматривает встречный удар, когда запуск собственных баллистических ракет происходит сразу после фиксации вражеских. Поэтому в случае, если Кремль решится начать ядерную войну, россияне могут рассчитывать на получение более чем достаточной для их тотального уничтожения порции с более чем 1000 боеголовок.

При этом эксперты подчеркнули, что от традиционных пусковых районов американских подводных лодок в Северном море к РФ ближе, чем от российских к США.

Более того, крайне важной компонентой является гарантирование уничтожения противника при любых условиях. Даже если врагу удалось нанести единоличный ядерный удар, запуск можно дать с помощью системы Airborne Launch Control System – ALCS, которая действует в условиях, когда Белого дома уже нет. Именно поэтому Франция и Великобритания свои стратегические ядерные силы держат на подлодках.

Напомним, утром 21 ноября страна-террорист Россия впервые применила в войне против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. По состоянию на начало 2024 года у РФ была на вооружении 521 единица МБР наземного и морского базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заговорили о возможном покушении на кремлевского диктатора Владимира Путина. По данным источников в ФСБ, причина в том, что он испугал влиятельных лиц своими планами по системе "Орешник", связанной с ядерной эскалацией.