Ударом по штабу ЧМ в украинском Севастополе ВСУ показали свой потенциал ударов по Москве. Теперь, я думаю, все понимают, что российскую столицу защищает не ПВО, а благосклонность Байдена и европейских лидеров, которые, как известно, "не свергают режим Путина", "не вмешиваются в дела другого государства", "не хотят разгрома России", а вместо этого занимаются "сдерживанием".

Кого они "сдерживают" на 20-й месяц войны, я так и не понял. Выродков, которые выгнали из Украины 10 миллионов украинцев и убивших десятки тысяч?

Однако надо помнить и том, что у Украины есть теперь и собственные ракеты, способные добираться до дальних целей с обходом ПВО, так что время, когда жители омерзительной российской столицы начнут чувствовать себя менее уверенно, близится.