'Мою жизнь унес российский танк': жена погибшего воина растрогала сеть постом о муже. Фото

В боях с врагом на Купянском направлении фронта погиб воин ВСУ Андрей Мартынив с позывным "Берлин". Жизнь бойца со Львовской области отобрал российский танк.

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Защитнику навеки осталось 30 лет. Трагическое известие сообщила молодая жена Героя Василиса на своей странице в Facebook.

"Мою жизнь унес российский танк. Моя душа осиротела без тебя, мой "Берлин". Мы с сынишкой любим тебя безгранично, ты наш Герой. Вечная память тебе, мой родной", – написала она.

Местные издания сообщают, что Андрей Мартынив, 26 июля 1993 года рождения, был родом из Дрогобыча. Там он закончил ОШ №1, а затем и Дрогобычский механический техникум по специальности "Разработка программного обеспечения".

До полномасштабной войны мужчина работал в компании по реализации автозапчастей. В ряды ВСУ присоединился в октябре 2022 года, служил в составе Дрогобычской теробороны.

Погиб "Берлин" 18 января 2024 года в результате наступательных действий оккупантов на Купянском направлении. Во время боя он получил ранения, что были несовместимые с жизнью.

У Андрея Мартынива остались жена, маленький сынишка Артем, а также родители и брат.

Под трогательным постом Василины Мартынив знакомые и не только выразили искренние соболезнования родным защитника.

"Сочувствую Василинко, вечная память Герою Украины! Соболезнования родным за тяжелую и невыразимую боль. Низкий поклон родителям", "Царство небесное Герою", "Искренние соболезнования, Василинка, держись с Артемчиком, скорбим вместе с вами", "Наша милая девочка, держись, ты сильной должна быть ради сына. Герои не умирают", "Мальчик наш, как так. Вечная тебе память", "Примите искренние соболезнования! Мое сердце плачет вместе с вами", "Вечная память, был очень добрый парень, аж не верится...", "Искренние соболезнования, Василино. Тяжелая потеря. Не верю. Боже, почему так? Рана, которая будет болеть всю жизнь. Вечная память Андрею", – высказались в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января на Марьинском направлении фронта погиб 28-летний гранатометчик Иван Якубовский со Львовщины. Он воевал за Украину с первых дней полномасштабной войны.

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