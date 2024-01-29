'Можем быстро и большими объемами': немецкие производители оружия возразили Писториусу относительно медленных темпов работы

Немецкие компании по производству вооружения резко ответили министру обороны ФРГ Борису Писториусу, который объяснил медленные поставки оружия Украине работой оружейников. Они заявили, что могут производить снаряды и военную технику в больших количествах, чтобы быстро ее доставлять украинским военным.

Видео дня

Так, в оборонной компании Hensoldt, которая, помимо прочего, производит радиолокационные комплексы для системы ПВО IRIS-T, сказали, что могут производить оружие в быстрых темпах. "Мы можем доставить быстро и в больших количествах. Все, что вам нужно делать, это отдавать приказы!" – заявил руководитель отдела коммуникаций Йоахим Шранцхофер, передает Bild.

Глава Федеральной ассоциации немецкой промышленности безопасности и обороны (BDSV) Ганс Кристоф Ацподиен отметил, что после широкомасштабного вторжения России в Украину, правительство обратилось к оружейным компаниям с призывом сделать все возможное, чтобы как можно быстрее усовершенствовать технику Бундесвера.

"К сожалению, поначалу почти ничего не удалось заказать по бюджетным причинам...", – заявил он, добавив, что ситуация улучшилась с тех пор, как Писториус вступил в должность, однако правительство не последовало его призыву об увеличении регулярного оборонного бюджета.

"Это, естественно, также оказывает давление на готовность компаний брать на себя риск дальнейшего расширения мощностей без перспективы твердого заказа. Чем раньше будет размещен заказ, тем быстрее может быть осуществлена ​​доставка", – отметил Ацподиен.

Представитель компании Thyssenkrupp Marine Systems из города Киль (которая, среди прочего, строит подводные лодки и фрегаты) Нильс Бейер сказал: "У нас есть цель превратить Висмар в центр военно-морского судостроения для строительства новых подводных лодок и фрегатов. Однако соответствующие комиссии федерального правительства и соответствующие инвестиции имеют решающее значение. Поэтому мы готовы, когда мы будем нужны федеральному правительству".

В то же время генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул хорошее сотрудничество между федеральным правительством и оружейной промышленностью.

"В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказы или рамочные соглашения на сумму более 10 миллиардов евро – для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов", – сказал он.

Паппергер также откинул обвинения в медленных поставках вооружения.

"Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется за несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок", – рассказал гендиректор.

Как сообщал OBOZ.UA, Писториус отверг обвинения в адрес правительства о том что Запад поставляет Украине боеприпасы слишком медленно и в недостаточных количествах. Медленные поставки он объяснил тем, что объемы и сроки передачи боеприпасов зависят прежде всего от того, как работают немецкие оружейники.