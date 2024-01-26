'Ситуация зашла в тупик': Писториус оценил ситуацию на поле боя в Украине и объяснил позицию Германии по ракетам Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг обвинения в адрес немецкого правительства относительно того, что Запад поставляет Украине боеприпасы слишком медленно и в количествах, значительно ниже текущих потребностей. В то же время он заявил, что вопрос возможной поставки ракет Taurus требует "тщательного рассмотрения" и сейчас в Минобороны Германии нечего сказать по этому поводу.

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В то же время он охарактеризовал ситуацию на поле боя в Украине как "тупиковую" и акцентировал внимание на устрашающей цене, которую Россия платит за скудные "завоевания". Об этом Писториус заявил в интервью BILD.

Министр обороны Германии считает безосновательными упреки Киева в слишком медленной помощи со стороны Запада, в частности, в вопросе поставок боеприпасов, в которых украинское войско остро нуждается.

"Мы заключили новые рамочные контракты на поставку более 200 тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов только в этом году. И двигаемся вперед", – отметил Писториус.

В то же время, BILD напоминает, что летом 2023 года украинские военные выпускали за день до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Россияне же использовали более 20 тысяч боеприпасов в сутки.

Медленные поставки боеприпасов Писториус объяснил тем, что объемы и сроки передачи боеприпасов зависят, прежде всего, от того, как работают немецкие оружейники.

"Промышленность невероятно старается, но она все еще находится в довоенном режиме. Это просто не происходит так быстро, очевидно", – отметил он.

В то же время Писториус заявил, что германское правительство не стремится к переводу промышленности на военные рельсы, чтобы нарастить производство. Это уже начала делать РФ.

"С одной стороны, Россия – это диктатура. И они перешли на военную экономику. Обе вещи мы не хотим в Германии. Мы не можем сказать отрасли: "Сделайте то или иное сейчас, мы должны заключать контракты", – отметил он.

Критику Германии по поставкам оружия министр считает безосновательным. Ведь другие европейские страны передали гораздо меньше обещанного.

"Я могу справедливо сказать, что на данный момент Германия отправляет транспорт с чем-то через границу практически каждый день – с оружием, боеприпасами. Иногда даже меньшими партиями, чтобы оказать скорую помощь. Но на данный момент у нас просто трудности, связанные с тем, что производство не успевает так быстро, как нам нужно", – отметил он.

В целом, подчеркнул Писториус, Германия делает максимум того, что может делать, в частности, на фоне растущей угрозы предстоящей агрессии России против стран НАТО.

"Дело не в политической воле. Мы всегда ведем себя так, будто делаем меньше, чем могли бы. Нет, это не так. Мы поставляем то, что имеем. Из соображений безопасности мы достигаем пределов того, за что можем нести ответственность", – цитирует издание ответ Писториуса.

При этом нет у министра положительных новостей для Украины и по поставкам немецких крылатых ракет Taurus, о чем Киев просит Берлин уже много месяцев. По словам Писториуса, эти ракеты "не сравнимы с продукцией других стран", к примеру, отметил чиновник, Taurus явно превосходит британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Следовательно, вопрос об их поставках "нуждается в тщательном рассмотрении". Возможности, что решение по Taurus будет когда-то принято, Писториус не отверг, однако отметил, что сейчас в этом вопросе "нового статуса нет".

О причинах колебаний в отношении поставок немецких крылатых ракет глава оборонного ведомства Германии говорить отказался, сославшись на "секретность". По его словам, этот вопрос – не из обсуждаемых публично, ведь речь идет "об интересах безопасности Федеративной Республики Германии и НАТО". Он подчеркнул, что существуют "дискуссии, которые нельзя проводить публично", особенно по вопросам обороны.

Также он отказался комментировать предположение, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus из-за опасений, что украинские воины могут атаковать незаконный Крымский мост или даже Москву.

Писториус заявил, что не разговаривал с Шольцем на эту тему и что в целом подобные обсуждения "обычно происходят в секретных комнатах и не являются предметом интервью".

В то же время предположение, что Берлин медлит с решением по Taurus из-за страха перед угрозами российского президента Владимира Путина, министр отверг.

"Я ничего не знаю об угрозах со стороны Путина. Они бы меня не сильно испугали, честно говоря, потому что он постоянно угрожает", – отметил он.

Также Писториус заявил, что "ничего не знает о предложении", которое СМИ приписывают правительству Британии, относительно того, что Германия передаст ракеты Taurus Лондону, а тот, в свою очередь, поставит Киеву британские Storm Shadows. При этом он подчеркнул, что определять, "это жизнеспособно или нет" – прерогатива немецкого правительства.

Кроме того, министр обороны Германии в ходе интервью высказался по поводу ситуации на поле боя в Украине. Он охарактеризовал ее как "тупиковую", однако общая оценка Писториуса, подчеркивает издание, была далеко не такой пессимистической, как та, что царит в последнее время в медиапространстве на Западе.

"Территория, которую Россия захватила, незначительна. Путин прилагает значительные, почти нечеловеческие усилия, особенно в восточных регионах. Поэтому я был бы осторожен с прогнозами. На самом деле ситуация тупиковая. Нет выигрышей на местности у обеих сторон. Но украинцы продолжают очень успешно защищаться, особенно на юге страны и на востоке", – резюмировал чиновник.

Напомним, ранее Германия призвала партнеров усилить военную поддержку Украины. По словам Шольца, сейчас война в Украине находится в критической фазе. Именно поэтому канцлер ФРГ обратился к коллегам с предложением инвентаризации того, что страны могут передать ВСУ.

В настоящее время доля Германии в поставке военной техники и оборудования Украине превышает половину всего, что предоставляют государства ЕС. В бюджете на 2024 год зарезервировано на военную помощь Украине 7,5 млрд евро – вдвое больше, чем в 2023 году.