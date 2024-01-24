'Война находится в критической фазе': Германия призвала партнеров усилить военную поддержку Украины

Германия в бюджете на 2024 год зарезервировала на военную помощь Украине 7,5 млрд евро, вдвое больше, чем в прошлом году. Однако этого мало, поэтому правительство ФРГ призывает партнеров увеличить помощь Украине.

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Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает на этом в разговорах с коллегами из ЕС.

Также эта тема станет одной из основных на саммите ЕС 1 февраля. "Нужно сделать больше, чтобы помочь Украине во всем, что она делает", – сказал Хебештрайт.

Шольц ранее сказал, что в настоящее время война в Украине находится в критической фазе. Именно поэтому канцлер ФРГ обратился к коллегам с предложением инвентаризации того, что страны могут передать ВСУ.

В настоящее время доля Германии в поставке военной техники и оборудования Украине превышает половину всего, что предоставляют страны ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты: Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Кроме того, немецкая сторона обеспечит обучение украинских военных.

На днях Канада также объявила об очередном пакете оборонной помощи Украине, согласно которому ВСУ могут получить многоцелевые лодки и поддержку в обучении на истребителях F-16.

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