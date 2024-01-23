Канада объявила о новом пакете оборонной помощи Украине: детали

Канада 23 января объявила о новом пакете оборонной помощи для Украины. В частности, канадские военные помогут ВСУ многоцелевыми лодками, а также в обучении на истребителях F-16.

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Об этом объявил министр обороны Канады Билл Блэр. Заявление министра прозвучало в ходе 18-го заседания группы по обороне Украины.

По словам Билла Блэра, Канада передает Украине десять многоцелевых катеров Zodiac Hurricane Technologies на сумму 20 миллионов долларов. Это многомоторные надувные лодки с жестким корпусом. Такие военные катера могут задействовать для поисково-спасательных операций, для транспортировки войск и грузов, наблюдения и разведки.

Каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения врага, навигации и связи. Поэтому Канада также будет учить украинских операторов работать с указанной системой. Поставки катеров, а также учения должны завершиться к концу весны 2024 года.

Канада в рамках коалиции по истребителям F-16 предоставит самолеты, гражданских инструкторов и вспомогательный персонал. Обучение должно проходить в Дании и Франции; на это канадская сторона дает еще 15 миллионов долларов. Учеба начнется в феврале 2024 года и продлится до 2025 года.

Отдельно министр Блэр заявил о курсах английского языка для военнослужащих ВСУ в языковой школе канадских вооруженных сил. Эти курсы должны помочь украинцам овладевать самолетами F-16.

Глава канадского оборонного ведомства также добавил, что Канада намерена присоединиться к двум коалициям в формате "Рамштайна": коалиция по бронетехнике для Украины и коалиции ВВС.

Как сообщал OBOZ.UA, на 18-й встрече в формате "Рамштайн", прежде всего, обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Кроме этого, обсуждалась адаптация зенитных ракет западных образцов к пусковым платформам, имеющимся в ВСУ. Отдельно говорили о наращивании возможностей увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в том числе в совместных проектах стран партнеров с Украиной.

Последний, 17-й саммит "Рамштайн" состоялся 22 ноября. По его итогам, Украина заручилась получением новых пакетов вооружений, а также удалось создать новую коалицию: наземных средств противовоздушной обороны.