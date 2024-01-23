Минобороны: у Украины будет больше оружия дальнего поражения

На очередной, уже 18-й встрече в формате "Рамштайн", прежде всего, обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. У партнеров Украины на этот счет "есть полное понимание".

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Об этом рассказал спикер Минобороны, младший лейтенант Илларион Павлюк. По его словам, участники встречи обязались работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше дальнобойного оружия.

"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украины", – отметил Павлюк.

Кроме дальнобойного оружия обсуждались адаптация зенитных ракет западных образцов к пусковым платформам, которые есть в ВСУ. Отдельно говорили о наращивании возможностей увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в том числе в совместных проектах стран партнеров с Украиной.

На встрече подробно говорили об усилении работы в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиции и коалиции морской безопасности. Так, в рамках авиационной коалиции партнеры обязались предоставить вместе с самолетами F-16 дополнительные вертолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, последний, 17-й саммит "Рамштайн" состоялся 22 ноября. По его итогам, Украина заручилась получением новых пакетов вооружений, а также удалось создать новую коалицию: наземных средств противовоздушной обороны.