'Можем увидеть больше Авдеевок': директор ЦРУ призвал дать ВСУ оружие и предостерег США от 'большой ошибки'

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять больше территорий, если не получит больше военной помощи от партнеров. По его словам, для Штатов это будет "крупной ошибкой".

Об этом Бернс сказал на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США в понедельник, 11 марта. В то же время, при предоставлении американской помощи у Украины будет реальная возможность закрепить свой стратегический успех и обеспечить поражение для путинской России, считает он.

Директор ЦРУ сказал, что с дополнительной помощью Силы обороны Украины смогут удерживать свои позиции на линии фронта до конца 2024 года и в начале следующего и перехватить наступательную инициативу.

Это позволит Украине "вести переговоры с более сильных позиций".

"Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим "еще больше Авдеевок" в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов", – подчеркнул директор ЦРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бернс сказал, что российский диктатор Путин "слишком уверен" в способности своих вооруженных сил заставить Украину "подчиниться". Кроме того, он недооценивает решимость США и других партнеров поддерживать Киев в борьбе с агрессором.

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