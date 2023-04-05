Может ли отец несовершеннолетних детей получить отсрочку при мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 20 мая. Однако есть некоторые категории мужчин, включая родителей несовершеннолетних детей, которые могут получить отсрочку от призыва.

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Об этом рассказал юрист Богдан Черников изданию Today.ua. Так согласно Закону Украины о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отец ребенка до 18 лет может получить отсрочку от мобилизации в случае если его жена уже проходит военную службу.

То есть мужчина может получить отсрочку в случае, когда мать ребенка мобилизована. В других обстоятельствах у отца нет никаких оснований избежать мобилизации. Для того чтобы один из родителей, также военнообязанный, получил отсрочку, необходимо обратиться в свой Территориальный центр комплектования с соответствующим заявлением и представить документы, подтверждающие его обстоятельства.

Отметим, что оформить отсрочку можно и при других условиях. Например, на основании законодательных исключений, таких как наличие хронических заболеваний, непригодность к военной службе по медицинским или психологическим причинам.

Муж может получить статус "декрета" на основании рождения несовершеннолетнего ребенка. Закон предусматривает возможность получения такого статуса родителями, имеющими детей в возрасте до 3-х лет. Также мужчина может оформить справку от работодателя о его необходимости на работе из-за важной роли в поддержании семьи, воспитании и уходе за несовершеннолетним ребенком.

Важно учитывать, что каждый случай может иметь свои особенности, поэтому рекомендуется получить правовую консультацию от квалифицированного адвоката или другого специалиста из этой сферы. Также следует соблюдать все требования законодательства Украины и подавать документы своевременно и правильно, чтобы избежать недоразумений и ошибок.

OBOZREVATEL сообщал ранее, чем отличается отсрочка от бронирования при мобилизации в Украине и что нужно знать. Забронированные работники также не подлежат призыву на военную службу во время военного положения.