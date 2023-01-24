Может ли Россия одномоментно мобилизовать 500 тыс. человек: в ОК "Юг" оценили потенциал врага

Власти России не в состоянии одновременно потянуть 500 тысяч мобилизованных. Экономика государства-террориста еще не перешла на военный лад, там до сих пор не налажено производство обмундирования, оружия, боеприпасов, чтобы обеспечить столь большое количество войск.

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Об этом в интервью "Главкому" рассказал командующий Оперативного командования Сухопутных войск "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук. Он подчеркнул, что сегодня российские солдаты уже не те, которые напали на Украину 24 февраля 2022 года – они, как и украинские войска, учатся на своих ошибках и приобретают опыт.

В начале полномасштабного вторжения Россия привлекла 300 тысяч войск, которые "со скрипом", но смогла обеспечить, хотя и не одновременно.

"К тому же какая-то часть из этих мобилизованных уже в земле, успели погибнуть", – добавил Ковальчук, констатировав, что у России все-таки были проблемы с обеспечением войск.

Он считает, что без них не обойдется и нынешняя мобилизация. В ОК "Юг" предполагают, что в настоящее время РФ способны обеспечивать по 100 тысяч "мобиков" в месяц.

"Да, они могут один раз в месяц набирать по 100 тыс. солдат, их вооружать, готовить. Вот такие способности у них есть", – заявил Ковальчук.

Он объяснил, что Россия перемещает силы в Беларусь именно потому, что не способна самостоятельно справиться с обеспечением и обучением мобилизованных.

"Именно поэтому им нужны полигоны, учебно-материальная база в Беларуси, на которой готовились мобилизованные 300 тыс. частями. Не исключено, что такая практика подготовки войск врага будет продолжаться и дальше, то есть будут мобилизовать регулярно относительно в малых количествах, по 100 тыс. человек в месяц", – считает представитель ОК "Юг".

Он констатировал, что по этой причине вряд ли российское руководство пойдет на объявление массовой мобилизации – что может изменить настроения общества и вызвать еще большее недовольство. Ковальчук высказал мнение, что Россия не будет мобилизовать одномоментно более 100-150 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Путина Дмитрий Песков признал, что указ российского диктатора о "частичной" мобилизации в стране продолжает действовать. В то же время, представитель Кремля попытался оправдаться, заявив, что документ якобы предусматривает "другие меры";

– россиянка в разговоре с мужем-оккупантом пожаловалась на процесс мобилизации в России. По ее словам, на войну против Украины бросают абсолютно всех, даже "косых и хромых".

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