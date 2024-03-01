Может нести ядерный заряд: в России похвастались испытанием межконтинентальной баллистической ракеты 'Ярс'. Видео

В России был проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования. Испытания провели на государственном космодроме "Плесецк" расчетом Йошкар-Олинского ракетной группировки.

Минобороны государства-агрессора утверждает, что боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на полуострове Камчатка. Целью пуска было подтверждение тактико-технических и лётных характеристик комплекса.

"При подготовке к этому мероприятию ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в отдаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", – отметили россияне.

Говоря, что "все поставленные задачи выполнены в полном объеме", российские военные также показывают разные видео якобы этих учений. На самом деле это фрагменты пропагандистского ролика, отснятого примерно год назад. Начало этого видео и его части, которые теперь выдают нынешние испытания, см. ниже.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Он рассчитан на ядерный заряд с разделяющейся головной частью. Разработка является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". Тактико-технические характеристики пока не раскрываются.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин во время своего последнего выступления заговорил о диалоге с США и в очередной раз пригрозил ядерным оружием. Вероятно, это было сделано с целью привлечения внимания Запада к его выступлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!