Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием заговорил о диалоге с США и в очередной раз пригрозил ядерным оружием. Вероятно, это было сделано для привлечения внимания Запада к его выступлению и содействия текущим информационным операциям Кремля.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны. Путин заявил, что он готов к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности", и обвинил Соединенные Штаты в отсутствии переговоров. В то же время он утверждал, что в ходе диалога с США о ключевых вопросах безопасности должны быть учтены национальные интересы России.

Путин продолжает настаивать на своих максимальных требованиях относительно Украины, которые почти равнозначны полной капитуляции Украины, и направлены на ослабление и раскол НАТО. Он считает эти цели неотъемлемой частью государственных интересов России.

В данный момент Кремль разворачивает информационную кампанию, притворяясь заинтересованностью в переговорах, чтобы способствовать уступкам Запада по суверенитету и территориальной целостности Украины.

Путин также акцентировал на том, что Россия владеет оружием, способным поражать страны Запада, и утверждает, что эскалация союзников может привести к потенциальному ядерному конфликту, угрожающему уничтожением цивилизации. Он и российские официальные лица систематически используют ядерные угрозы, чтобы запугать западную аудиторию и снизить поддержку Украины со стороны Запада.

Кремль воздерживается от значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает утверждать, что вероятность того, что Россия использует ядерное оружие в Украине или за ее пределами, очень низка.

Ранее сообщалось, Российский диктатор Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля рассказал о небывалых экономических успехах РФ. По словам хозяина Кремля, Россия уже чуть ли не лидер глобальной экономики, опережающий по росту ВВП все развитые страны. Однако слова Путина традиционно оказались ложью, ведь на самом деле РФ сталкивается с серьезными экономическими проблемами.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих издержек на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина пребывания в состоянии опасного перегрева.

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