Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине. Фото и видео

Российские оккупанты ночью 10 августа снова атаковали Днепропетровскую область. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Синельниково.

Зафиксированы разрушения, однако работники успели пройти в укрытия, поэтому обошлось без жертв. О вражеской атаке рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Что известно

Под ударом ночью оказался железнодорожный узел в Синельниково, прилетело и по вокзалу.

"Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область. Все дежурные работники заблаговременно отведены, поэтому самое главное – без жертв. Уже с самого-самого утра началось восстановление. Наше лето такое", – написал Перцовский, показав видео последствий удара, снятое ночью.

В сети также появились кадры с последствиями атаки, снятые уже при дневном свете. На них видно, что здание железнодорожного вокзала разбито как снаружи, так и изнутри.

Последствия массированной атаки российских дронов на Днепропетровщину ликвидировали спасатели.

В ГСЧС уточнили: из-за российских ударов по Синельниковскому району повреждения получила инфраструктура в райцентре.

"Есть разрушения на транспортном предприятии. Также изуродованы 2 частных дома. На нескольких локациях возникли пожары, которые ликвидировали пожарные. Также спасатели ликвидировали последствия атаки в Васильковской и Межевской территориальных громадах. Предварительно, погибших и травмированных нет", – отметили в ГСЧС.

Изменения в движении поездов из-за удара РФ по Днепропетровщине

Из-за вражеской атаки произошли изменения в курсировании поездов через станцию Синельниково-1. Отменены более 10 поездов в направлении Днепра, Запорожья, Чаплино и Самойловки. В частности, временно не будут курсировать:

6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный;

Синельниково-1 — Днепр-Главный; 6272 Синельниково-1 — Самойловка;

Синельниково-1 — Самойловка; 6277 Самойловка — Днепр-Главный;

Самойловка — Днепр-Главный; 6583 Синельниково-1 — Запорожье-2;

Синельниково-1 — Запорожье-2; 6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный;

Синельниково-1 — Днепр-Главный; 6104 Синельниково-1 — Чаплино;

Синельниково-1 — Чаплино; 6148 Чаплино — Демурино;

Чаплино — Демурино; 6143 Демурино — Чаплино;

Демурино — Чаплино; 6141 Чаплино — Днепр-Главный;

Чаплино — Днепр-Главный; 7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный;

Синельниково-1 — Днепр-Главный; 6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1;

Запорожье-2 — Синельниково-1; 6109 Демурино — Днепр-Главный;

Демурино — Днепр-Главный; 6110 Днепр-Главный — Чаплино;

Днепр-Главный — Чаплино; 7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный;

Синельниково-1 — Днепр-Главный; 7405 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Поезд 7202 Каменское — Днепр будет курсировать по измененному маршруту: ранее из Каменского он направлялся в Синельниково.

Поезд 6536 будет курсировать по маршруту: Запорожье-2 — Славгород-Южный (вместо Запорожье-2 — Самойловка).

Ранее отмененный поезд 6548/6547 теперь будет курсировать по измененному маршруту: Славгород-Южный — Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 — Запорожье-2).

Поезд 7204 будет курсировать по сокращенному маршруту: Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).

А поезд 823/824 сообщением Харьков — Днепр — Харьков будет курсировать через Павлоград и Самар-Днепровский до Днепра-Главного, без заезда на станцию Синельниково-2. Решение обусловлено "влиянием боевых действий в регионе", пояснили в УЗ.

Также в "Укрзалізниці" предостерегли, что в результате вражеского обстрела Днепропетровщины несколько поездов будут следовать с незначительной задержкой.

"Поезда, которые следуют на участке от Днепра до Запорожья и в обратном направлении будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом и задержатся в пределах часа", – указано в сообщении.

Поезд №92 Одесса — Краматорск и №824 Днепр — Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.

"Железнодорожники продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", – заверили в УЗ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что над Украиной за ночь обезвредили 70 российских дронов. Однако в прифронтовых районах, по данным Воздушных сил, есть попадания.

Всего во время атаки в ночь на 10 августа враг задействовал 100 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.

