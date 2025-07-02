'Может возникнуть критический пробел': в Bild обнародовали прогноз, на сколько хватит Украине запасов американских ракет

США неожиданно приостановили поставки ряда важных видов вооружения в Украину, что уже вызвало беспокойство как в Киеве, так и среди европейских союзников. Это решение связано с истощением собственных запасов американского оружия.

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В связи с этим Украина рискует остаться без ключевых ракет США уже к концу лета. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Согласно информации СМИ, США приостановили поставки ряда критически важных боеприпасов, в частности:

зенитных ракет PAC-3 Patriot,

артиллерийских снарядов 155 мм,

высокоточных ракет GMLRS (для HIMARS),

ракет Stinger,

ракет AIM-7 (для F-16),

а также ракет Hellfire.

Особое беспокойство вызывает прекращение поставок Patriot PAC-3 – именно эти ракеты способны эффективно сбивать баллистические ракеты, которыми все чаще обстреливает Украину армия РФ. Без них системы ПВО Patriot, в частности те, которые были предоставлены Германией, потеряют способность защищать украинское небо.

Проблемы также возникают с боеприпасами для HIMARS: без GMLRS эти установки фактически превратятся в пустой железный каркас. Кроме того, ракеты AIM-7 – ключевой инструмент для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед", которые Россия активно запускает по гражданским объектам. Их отсутствие может серьезно осложнить оборону украинских городов.

Военный эксперт Карло Масала назвал эти ограничения ударом по двум направлениям – обороне городов и стабилизации фронта.

"Все системы вооружения являются критически важными поставками для украинской обороны. Защита гражданского населения и критически важной инфраструктуры в городах, а также стабилизация фронта против российских атак станут тяжелее", – сказал он.

Он предупредил, что без новых поставок вооружения уже к концу лета Украина может столкнуться с серьезной нехваткой. И в этот момент может возникнуть так называемая "критическая брешь".

"Ситуация станет критической. Может образоваться критическая брешь, пока Европа не попытается ее как-то заполнить", – говорит Масала.

На этом фоне Россия наращивает темпы атак. По данным Bild, только в июне количество беспилотников, запущенных по территории Украины, выросло почти на 37%. Кремль продолжает политику военного давления, не соглашаясь на любое прекращение огня. Эти действия, как считают эксперты, целенаправленные: Москва пользуется моментом слабости Запада и задержек в поддержке Киева.

Напомним, ранее о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину сообщило издание Politico.

Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку, сославшись: "интересы Америки прежде всего".

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