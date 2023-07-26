Может выполнять различные операции: в Украине был создан морской дрон MAGURA V5. Фото

На международной выставке в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023) представлен новый ударный морской дрон MAGURA V5, разработанный Украинским оборонпромом. Это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

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Об этом сообщает "Милитарный". MAGURA V5 может выполнять различные операции, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, боевые миссии.

"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях", – рассказали производители аппарата.

Заявленные характеристики нового MAGURA:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Напомним, что еще в прошлом году появились эффектные видео из Севастополя, где украинские морские БПА сбивают четыре судна вражеского флота. Среди них и флагман проекта 11356Р ("Буревестник") "Адмирал Макаров".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам секретаря СНБО Данилова, в Украине сейчас активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки.

"Конечно, мы обеспечиваем себя определенным объемом продукции, но это не так много, как бы нам хотелось с учетом того, что враг большой, коварный, имеет огромное количество оружия после Советского Союза", – сказал он.