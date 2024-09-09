Можно ли оформить отсрочку от мобилизации дистанционно: подробное разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчин призывного возраста мобилизуют в войско для защиты страны от оккупантов, однако некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку.

Видео дня

Оформить ее можно и дистанционно. Как это сделать, читайте в материале OBOZ.UA.

Как дистанционно оформить отсрочку от мобилизации

Согласно мобилизационному законодательству, некоторые мужчины 18-60 лет могут быть не призваны в армию по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Однако отсрочка должна быть правильно оформлена в ТЦК и СП.

Кроме того, ее необходимо обновлять каждые 90 дней.

Как рассказал адвокат Дмитрий Соловьев, оформить отсрочку можно дистанционно.

В частности, военнообязанный может подать заявление и подтверждающие документы в военкомат по почте заказным письмом с описанием вложений.

Как получить отсрочку от мобилизации по почте

Чтобы получить отсрочку от мобилизации по почте, военнообязанный должен:

– собрать все документы, необходимые для подтверждения права на отсрочку;

– сделать копии этих документов и заверить их у нотариуса;

– написать заявление с просьбой предоставить отсрочку на имя главы комиссии ТЦК, указав основания;

– отправить просьбу предоставить справку о такой отсрочке, чтобы избежать возможного задержания на улице или использовать эту справку для выезда за границу;

– собранный пакет документов и заявление следует направить в адрес ТЦК и СП заказным письмом с описанием и обратным уведомлением о вручении.

Согласно закону, такой запрос ТЦК и СП должны рассмотреть в течение пяти суток.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года мобилизация и дальше регулируется новым законом. Гражданам 18-60 лет продолжают вручать повестки.

Кто в настоящее время имеет право на отсрочку и бронирование, читайте в материале OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!