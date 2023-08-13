Можно ли уехать за границу, если сняли с учета: юристы объяснили нюансы

Мужчины призывного возраста, исключенные с военного учета, могут пересекать границу Украины. В то же время снятие с воинского учета не дает такого права.

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Об этом рассказала юрист Диана Тернова. По ее словам, исключение с воинского учета означает процедуру отстранения от выполнения военной службы.

"Однако необходимо обратить внимание, что именно исключение с воинского учета дает основания для выезда за границу, а вот факт снятия с военного учета не дает права на пересечение границы", – пояснила юрист.

Она добавила, что для выезда из Украины необходим военно-учетный документ с отметкой об исключении из военного учета, а также заключение ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

Что означает снятие с военного учета

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", снятие с военного учета не означает освобождения от статуса военнообязанного. Основанием для него является изменение места жительства, когда на новом месте мужчина должен вновь стать на воинский учет.

Снимают с военного учета также поступающих на службу в полицию, органы судебной охраны, Бюро экономической безопасности, объясняют юристы.

Что означает исключение с воинского учета

Исключить с воинского учета могут, в частности, граждан, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе. Список таких украинцев определен частью 6 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" .

Если у мужчины есть медицинские противопоказания, которые препятствуют ему выполнять военную службу, он может быть исключен с воинского учета после прохождения военно-врачебной комиссии.

Согласно постановлению Кабинета министров № 57 и закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лицо, исключенное с воинского учета по состоянию здоровья, не считается военнообязанным и имеет право пересекать границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине изменят правила пересечения границы. Базы данных Госупогранслужбы и ТЦК объединят с целью борьбы с коррупцией.

– Мобилизация в Украине продлится по меньшей мере до 15 ноября 2023 года. Отдельные категории мужчин не подпадают под призыв.

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