Музей 'Голоса Мирных' собрал уже более 60 тысяч историй о жизни во время войны

Каждый житель Украины имеет свою историю о войне — нет того, кого бы не коснулась трагедия, которую переживает страна. Живые, откровенные, эмоциональные истории о жизни во время войны ежедневно пополняют архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего их с 2014 года. В настоящее время архив Музея уже насчитывает более 60 тысяч историй из первых уст.

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"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история из Музея Голоса Мирных стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", - отмечает Основатель Фонда Ринат Ахметов.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Музей собирает свидетельства выживших: чтобы мир помнил и никогда не простил военных преступлений россии на нашей земле. За каждой историей есть голоса и лица людей, переживших беду и ставших свидетелями трагедии других. Все истории полны болью, но у каждой есть надежда и вера в Победу Украины. Развитие Музея постоянно продолжается: кроме историй Мирных, в его архив входят эксклюзивные интервью известных историков, мыслителей, художников, экспертов в области сохранения национальной памяти. Запущена серия подкастов из интервью таких специалистов, которые поделились с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова своими взглядами на события в Украине, настоящее и будущее.

В архиве Музея нет незначительных историй: важна каждая. Расскажите свою историю!

Это можно сделать так: — напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите свою историю и пригласите друзей присоединиться;

— воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

— посетите портал Музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

— позвоните по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001