Россияне убили пятерых детей, их родителей и пожилую детского врача: что известно о погибших в доме в Одессе

В Одессе в ночь на 2 марта запущенный россиянами иранский дрон ударил по многоэтажной "панельке" на улице Добровольского. Беспилотник разрушил целый подъезд, погибли 12 человек. Двое суток спасатели искали тела.

Среди погибших – пятеро детей, из них двое – младенцы. Дети погибли под обломками, вместе с родителями. Погибла супружеская пара военных с тремя детьми.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Отец и сын погибли, мама – в больнице

Во время атаки дрона на тот дом погибли 35-летний Виталий Погожин и его 3-летний сын Марк. Жена Виталия, мама маленького Марка Анастасия выжила, но сейчас в больнице. Знакомые говорят, что она уже пришла в себя.

У Анастасии есть еще старший сын от первого брака, он живет со своим отцом, бабушкой и дедушкой. Часто бывал у мамы, но, к счастью, не этой страшной ночью.

Погибший Виталий Погожин родом из города Торецк Донецкой области. С Анастасией они поженились в 2020 году. Как писала Анастасия у себя на Facebook, первый ее брак был неудачным.

"Любящий, заботливый, обеспеченный. Было много свиданий, и он победил всех кандидатов", – рассказывала Анастасия в соцсетях про своего нового мужа.

До 2017 года Виталий был менеджером по работе с клиентами, работал в основном в туристическом бизнесе. В последнее время у себя на страничке в Instagram писал, что он предприниматель, брокер.

Анастасия увлекалась йогой, работала тренером в фитнес-клубе "Вертикаль" на той же улице Добровольского, где и их дом.

"Настя очень светлый человек. И ее семья была чудесной. Это невыносимое горе – потерять любимого мужа и маленького Маркушу, я даже не представляю, как она сможет все это пережить", – рассказала нам знакомая Насти по спортклубу.

У Виталия в Торецке остались брат и сестра.

Погибла врач, через которую прошли несколько поколений одесситов

Среди погибших и 73-летняя врач-педиатр КНП "Детская городская поликлиника №2" Анна Алексеевна Чебан.

Она жила на 9-м этаже. На уцелевшей стене ее квартиры до сих пор висит ковер.

Анна Алексеевна – коренная одесситка, 43 года проработала в поликлинике. Сразу после окончания Одесского медицинского института и ординатуры, в 1979 году она пришла сюда врачом. С тех пор никуда не уходила.

Ее супруг, Анатолий Семенович, был главным детским хирургом Одессы. В 2011 году он умер после тяжелой болезни.

В семье врачей было двое детей – сын и дочь. Сын имел инвалидность и в 2021 году умер из-за ковида.

Дочь и внучка Анны Чебан живут в Италии. Сейчас они приехали в Одессу, чтобы похоронить маму и бабушку.

В поликлинике об Анне Алексеевне отзываются очень тепло. Говорят, что она не только хорошо выполняла свою работу, но и никогда не отказывалась кого-то подменить или подежурить на скорой.

Ее очень любили родители и маленькие пациенты. На ее глазах выросло несколько поколений семей. Она всех мам и детей знала по именам.

Знала Анна Алексеевна, скорее всего, и пятерых детей, которых россияне убили одним дроном, вместе с ней.