'Мы благодарны нашим партнерам': в России рассказали, какая страна снабжает их беспилотниками

В России впервые публично рассказали, из какой страны получают беспилотники. Практически все импортные БПЛА, которыми сегодня владеет РФ, стране-агрессору поставил Китай.

Об этом открыто заявил глава минфина РФ Антон Силуанов. Он поблагодарил китайских партнеров за дроны.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения России в Украину на публичном уровне раскрыл источник поставок в РФ беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но нужно развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимы выделенные", – заявил российский министр.

Об этом он сказал, анонсируя новую программу РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, это деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такова, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", – заявил Силуанов.

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Как сообщал OBOZ.UA, недавнее расследование OSINT-аналитиков агентства Molfar свидетельствует, что китайская компания iFlight, которой принадлежит производитель БПЛА DJI, продолжает поставлять дроны РФ. Заявление производителя об обратном правдиво только относительно украинского рынка импортированных дронов, потому что в Россию Китай продолжает их отправлять, прикрываясь разными схемами.

Также Россия покупает оригинальные санкционные детали для своих самолетов Boeing и Airbus. Москва делает это через ОАЭ, Китай и Турцию.

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