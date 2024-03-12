'Мы будем отбирать у режима нашу землю': танки легиона 'Свобода России' пересекли границу РФ. Видео

Легион "Свобода Россия" выступили с заявлением к россиянам на фоне сообщений о боях в Белгородской области. Так, бойцы сообщили, что уже пересекли российскую границу.

Соответствующее видео с обращением они опубликовали в своем Telegram-канале. Добровольцы заявили, что собираются освободить Россию от диктатора Владимира Путина и сантиметр за сантиметром будут отбирать у режима свою землю.

"Доброе утро с российско-украинской границы. Как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать.

Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно", – заявили добровольцы.

Впоследствии бойцы опубликовали видео как двигаются на танках и сообщили, что уже пересекли границу с Россией.

"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области Российской Федерации в рамках совместной операции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России утром 5 марта заявили о новом "хлопке". БПЛА атаковали Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. После прилетов на объекте начался пожар: огнем охвачено, по разным данным, от одного до трех резервуаров.

Также в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль "Сергей Котов". Его стоимость составляет около 65 млн. долларов. Подробности уничтожения очередного вражеского судна раскрыли в ГУР.