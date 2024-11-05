Прошли два года и двести пятьдесят четыре дня войны. На сегодняшних картах ISW видно, что россияне активно наступают на запад от Селидово на Покровском направлении, и на запад от Шахтерского в районе Угледарского выступа. Кроме этого есть их заметное продвижение на Купянском направлении.

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Больше российских продвижений, подтвержденных средствами объективного контроля, на картах ISW нет. Все остальное – со слов самих россиян. А это, как вы понимаете, источник, не вызывающий доверия…

Несколько дней назад я получил письмо от своего давнего читателя, лейтенанта ВСУ Евгения Писарука. Я уже как-то публиковал его письма мне. Вот еще одно, от 31 октября сего года (то есть четыре дня назад):

"Доброй ночи, Альфред Рейнгольдович!

Продолжаю ежедневно читать ваш "Дневник войны". Во всяком случае, пытаюсь не пропускать. Находимся с июня в Часовом Яру, через полчаса – ноябрь, а бои не стихают, времени свободного не много.

Хотел бы немного разбавить ваш пессимизм. Во-первых: ключевое различие между украинцами и населением РФ -– это отношение к власти. Кто бы не был у руля, что бы не делал или говорил, если что – будет снесен без лишних сантиментов. Что-что, а способность к самоорганизации без представителей власти – вызывает во мне гордость за свой народ.

Начало войны – яркий пример. Кучма, Янукович так же. На третий год войны интернет завален роликами про "ухилянтов", борцунов с мобилизацией и т п. зрадо...ми. Но. Волонтерство никуда не пропало, и это не только Стерненко и Притула. Помощь ощутима и серьёзная. Хоть и не медийна. Ролы на позиции уже не привозят, как в начале движа, но: дроны, пикапы, РЕБы и прочие предметы первой необходимости получаем. Это я не говорю про масксети, окопные свечи и т.д.

Впервые за год побывал дома, на первый взгляд – другой мир. Именно мир, где нет войны. Но, уважение к ветеранам и воинам – буквально всюду. От магазина до проезжей части. Где скидка, где без очереди, где просто добрым словом. Да, люди устали, да бомбежки и ракетные удары всех заеб...ли, но держим строй. Ах, да, не уточнил – дом мой не в сердце Бандерштата, а юг Украины.

Во-вторых. Карты ISW, Deep State. Не отображают они точную информацию. Мы держали позиции там, где по всем картам давно уже были отметки, что их захватили враги. И сейчас, когда нас вновь перекинули на новый сложный участок – аналогичная ситуация. Там где мы есть, серая зона, указано что под контролем войск РФ. Даже ролики в интернете видел, где они забегают на соседние и мои участки. Вот только концовка роликов, где группы уничтожаются или отступают, я не встретил.

Мы не медийная бригада. Мы просто выполняем свой долг и поставленные задачи. И я уверен, что такая ситуация не только у нас.

В-третьих – мобилизация. Болезненная тема. Бесят фразы "краще живий ухилянт ніж мертвий герой". Нет слов, одни маты. Ухилянт жив только потому, что кто-то из нас отдал свою жизнь. Бесят темы про "бусификацию" и так далее. У нас есть потери. Кто-то потерял здоровье и не может продолжать с оружием в руках службу (но может ремонтировать технику, управлять дроном, готовить и т.д.), кто-то выгорел и по законным основанием уволился со службы. Кто-то в СЗЧ. Необходимо этих людей заменить. На одних добровольцах такую войну не вытянуть.

Я сам сторонник мотивированной, отлично обученной пехоты. Сейчас это дороже золота, западной техники и боеприпасов. Но и те, кого мобилизовали, попав в боевое, слаженное подразделение, волей-неволей проникаются и со временем стают закалённым ветеранами.

Пример – в моем подразделении были, есть и будут "отказники". Кто-то за пару дней принимает решение выйти на позиции, кто-то за пару недель. Сейчас на позиции пошел мой главный сержант и повар роты – оба в почтенном возрасте. Чтобы показать пример новоприбывшим.

И у солдат есть возможность меня увидеть или на КСП, или на позициях, в тылу я бываю +/- раз в месяц. Так что и тут не всё печально, как могло показаться.

В-четвертых. Отступление, потеря территорий Донбасса. Случается, что отходим с позиций. По команде, организовано.

Логистика, продвижение врага на флангах, потеря значимости удерживаемых территорий. Жизни моих солдат важнее сырой земли. Отошли, продолжили бой. Мертвый солдат войну не выиграет. Отступивший по приказу – получает боевой опыт и уверенность, что его командирам не плевать на него.

Скажу больше, если придется – буду держать оборону по Днепру. Буду партизанить в Карпатах. Будем вести бой до того момента, когда армия РФ не растает. Закончатся солдаты у врага, не сможет удерживать территории. Важнее сохранить своих солдат и максимально выбить живую силу и технику врага. Это не первая, и возможно не последняя наша война.

Прошу прощения, мог бы еще многое написать, но пора работать. Слава Украине!

С уважением, лейтенант ЗСУ Писарук Евгений Андреевич."

Вот такое письмо. Выводы делайте сами.

Слава Украине!