'Мы должны быть реалистами': министр обороны Британии дал прогноз по завершению войны в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен в том, что грядущее контрнаступление Сил обороны Украины будет успешным. Однако при этом он выразил сомнения в том, что война России против Украины закончится в текущем году.

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При том, что российская армия имеет очень низкую мотивацию и несет огромные потери, президенту РФ Владимиру Путину плевать на количество ликвидированных российских солдат, и именно это служит основным фактором для затягивания войны. Заявление Уоллеса процитировали в The New York Times.

Пребывая с официальным визитом в США, министр обороны Британии высказал уверенность в том, что грядущее украинское контрнаступление будет успешным. Однако война, подчеркнул Уоллес, с большой долей вероятности продолжится и в 2024 году.

"Я настроен оптимистично в отношении того, что в период между этим и следующим годом Украина сохранит импульс и сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами. Не будет конкретного волшебного момента, когда Россия рухнет", – заявил глава британского оборонного ведомства.

Издание подчеркивает, что заявление Уоллеса прозвучало за несколько дней до очередной встречи стран - партнеров Украины в формате "Рамштайн", а также после утечки документов Пентагона, в которых отражена, в частности, проблема нехватки боеприпасов и вооружений у украинской армии, а также даны скептические оценки американских чиновников того, что Украина сможет деоккупировать все свои территории до конца 2023 года.

По мнению же Уоллеса, прибывшего в США для встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, президент РФ Владимир Путин по-прежнему не допускает возможности прекратить войну и вывести свои войска из Украины. Хотя, подчеркнул министр обороны Британии, потери РФ составили уже порядка 223 тысяч человек убитыми и ранеными.

"Очень трудно предсказать, сколько потерь он готов терпеть, прежде чем он действительно поймет, что игра проиграна. Я просто считаю, что ни одно наступление не приведет к внезапному краху российской армии", – отметил Уоллес.

По его мнению, Путин готов был "засунуть в мясорубку еще больше людей". Также глава британского оборонного ведомства отметил, что на направлениях, где Украина может начать контрнаступательную операцию, российские военнослужащие деморализованы, плохо управляемы, оснащены и обучены, их даже кормят плохо. Однако "это все равно много людей".

Уоллес также подчеркнул, что союзники по-прежнему поддерживают Украину и считают, что лишь Киев должен решать, когда придет время начинать переговоры о прекращении боевых действий. И начинать их Украина должна с позиции силы.

"Мы можем помочь им занять эту сильную позицию. Импульс все еще с ними. Может быть, это и не ошеломляющий импульс, но он определенно идет вперед. Импульс имеет значение", – резюмировал глава британского оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, в частности в ходе ожесточенных боев на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. Ведь контрнаступление – это огромный комплекс действий, который включает и сдерживание врага, и накопление резервов.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, украинское командование имеет несколько планов будущей операции по деоккупации украинских территорий. Какой из них будет реализован, решится непосредственно перед началом его воплощения, исходя из ситуации, состояния вражеских войск и возможностей Сил обороны Украины.