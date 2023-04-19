'Есть несколько планов': в Минобороны заявили, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия

В Минобороны заявили, что украинские воины уже ведут контрнаступательные действия на фронте, а у украинского командования есть несколько планов по деоккупации украинских территорий. Контрнаступление предусматривает значительный комплекс действий и мер, часть которых активно реализуют Силы обороны Украины.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. Она добавила, что оборона Бахмута и бои на нескольких направлениях, где РФ пытается наступать, тоже является частью украинской контрнаступательной операции.

По словам Маляр, у украинского командования есть несколько планов освобождения оккупированных Россией территорий Украины. В то же время, она отметила, что Силы обороны Украины уже ведут контрнаступательные действия на фронте, в частности, и в рамках обороны Бахмута.

"Важно понимать, что не будет такого дня, что ВСУ скажут – завтра начинаем контрнаступление. В то же время не нужно сводить контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям. Потому что речь идет о стратегической цели – освободить все наши территории. Во-вторых, мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях, поэтому говорить узко о контрнаступлении – это некорректно, это огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют Вооруженные силы, это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным", – заявила Маляр.

В ходе подготовки к контрнаступлению, отметила заместитель министра обороны, украинским войскам необходимо создать резервы техники и живой силы, а также просчитать несколько сценариев операции. В настоящее время военное командование имеет несколько планов контрнаступления, тот из них, который будет реализован, будет выбираться непосредственно перед началом наступательных действий. Решение примут с учетом информации о "состоянии врага и наших возможностях".

Это нужно для того, чтобы Россия не успела подготовиться к контрнаступлению украинских воинов.

По мнению Маляр, оборона Бахмута и "достаточно успешные" действия украинских воинов на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, благодаря которым враг не может продвигаться вперед, вполне можно отнести к контрнаступательным действиям.

"Наши войска сегодня успешно останавливают врага на других направлениях, наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское.Там совершают, в частности, активные штурмовые действия наши ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", – объяснила заместитель министра обороны.

Напомним, ранее Франц-Штефан Гади, старший научный сотрудник по кибермощности и будущим конфликтам Международного института стратегических исследований, заявил, что первые 24 часа контрнаступления Украины будут решающими: за это время ВСУ должны вызвать панику в рядах войск Путина.

Наиболее успешным контрнаступление будет в том случае, если российские войска без особого боя будут убегать от сил украинской армии. Это позволит Украине избежать "войны на истощение".