Первые 24 часа контрнаступления Украины будут решающими: ВСУ должны вызвать панику в рядах войск Путина – Foreign Policy

Вокруг предстоящего контрнаступления Вооруженных Сил Украины идет немало дискуссий. По прогнозам, первый день контрнаступления будет нести решающую роль, ведь избранная стратегия будет определять победу или поражение армии.

Видео дня

Об этом рассказал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и предстоящим конфликтам Франц-Штефан Гади, информирует foreignpolicy. Эксперт спорогнозировал, при каких условиях украинским силам удастся нанести молниеносный удар оккупантам.

Большинство обсуждений и предположений сосредоточено на том, когда и где украинские войска совершат атаку, насколько масштабным будет контрнаступление, и какое влияние при этом будет иметь недавно полученное западное оружие. Как рассказывает эксперт, в последние месяцы война на территории Украины, начатая страной-агрессором России, перешла в фазу истощения. Ни одна из сторон не имела существенных преимуществ на поле боя и истощала противника. Франц-Штефан Гади считает, что украинским войскам будет нелегко избежать изнурительного характера войны, даже если наступательные силы будут большими, хорошо оснащенными и хорошо подготовленными.

Так, по мнению эксперта, для Украины возможен один сценарий избегания войны на истощение: если первые часы контрнаступления будут иметь эффект неожиданности и вызовут панику среди военного руководства и рядовых солдат России. Наиболее успешным контрнаступление будет в том случае, если российские войска без особого боя будут убегать от сил украинской армии.

Такие факторы как тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух, скорее всего, станут решающими в первые 24 часа украинской контратаки. В частности, эти факторы будут играть не меньшую роль, чем оружие. Ведь в первые сутки важнейшей задачей украинской армии будет создать панику и дезориентацию в военном руководстве противника, чтобы нарушить его командование и контроль над собственными силами.

Эксперт рассказывает о сценарии, в котором бронетанковые колонны ВСУ совершают прорыв российской обороны, быстро продвигаются в глубь оккупированных территорий и создают угрозу для важных военных центров и точек управления противника.

В частности, этот сценарий реализовался в сентябре 2022 года, когда Украина совершила молниеносное контрнаступление в Харьковской области. Посредством артиллерийских ударов украинцы сумели создать условия для наступления и осуществили тактическую неожиданность, что позволило им получить преимущество в численности и срывать планы российского командования. Это привело к задержке российских резервов и позволило Украине освободить более 6 тысяч квадратных километров оккупированной территории в течение 10 дней.

В такой ситуации достижение тактической внезапности в первое время наступления чрезвычайно важно, поскольку это увеличивает возможности получить огневое преимущество и благоприятное соотношение сил, по крайней мере на короткий период времени.

Ранее сообщалось, повлияет ли на мобилизацию контрнаступление ВСУ и кого могут забрать на службу в апреле.

Как писал OBOZREVATEL, Кирилл Буданов отметил, что все прогнозы о войне, которые он озвучивал, оправдались. Что касается контрнаступления Вооруженных сил Украины, здесь, по его словам, все идет по графику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!