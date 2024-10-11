'Мы должны действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру': Зеленский подвел итоги визита в Европу и призвал усилить ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказал о важной неделе встреч с партнерами в Европе. В Германии, Великобритании, Франции и Италии он представил европейским лидерам наш План победы.

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Речь шла о всех деталях нашей стратегии приближения мира – геополитических, военных, экономических. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 11 октября.

"Мы должны действовать вместе – каждый, кто имеет необходимую силу, необходимо влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг", – отметил он.

План победы Украины должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И важно, чтобы это было справедливым, честным завершением войны.

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