Украина не рассматривает прекращение боевых действий в обмен на западные гарантии, – Зеленский в Париже

Украина не рассматривает прекращение боевых действий в обмен на западные гарантии. Это дезинформация от российских СМИ.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она проходила в четверг, 10 октября, в Елисейском дворце.

"Я видел, что сегодня в каких-то СМИ было много информации о том, что якобы я приехал к союзникам говорить о прекращении огня. Но нет. Это не так. Россия много работает со СМИ, с дезинформацией. Все это понятно", – отметил президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в Европу. В четверг, 10 октября, он проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в четверг, 10 октября, Зеленский заявил, что изложил свой план победы над российскими войсками во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и главой НАТО Марком Рютте.

Кроме Франции и Великобритании, у президента запланированы визиты в Италию и Германию. Он проведет переговоры с лидерами каждого из этих государств. А также с Папой Римским – 11 октября в Ватикане.

Накануне стало известно, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату пока не назвали. Зеленский заметил, что причина такого решения ясна – это удары стихии по США, а именно мощный ураган "Милтон".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 октября в Хорватии президент Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в Альянс и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

– Также во время визита в Хорватию украинский лидер заявил, что РФ избегает честной дипломатии, поэтому Киев и разработал свой План победы. В Кремле должны понять, что Россия больше никогда не покорит Украину.