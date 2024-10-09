'Россия должна понять, что никогда не покорит Украину': Зеленский в Хорватии озвучил реальные шаги к миру. Видео

Сейчас РФ избегает честной дипломатии, поэтому Киев и разработал свой План победы. В Кремле должны понять, что Украина никогда больше не будет покорена Россией.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 9 октября, обращаясь к участникам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия). Видео выступления было обнародовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

В частности, глава украинского государства указал, что страна-агрессор РФ избегает честного переговорного процесса.

"Именно поэтому мы в Украине разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира. Для нас это План победы", – сказал он.

Первый пункт этого Плана сосредоточен на том, будет ли решена проблема дефицита геополитической определенности в Европе, рассказал Зеленский.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией", – заявил президент.

Зеленский добавил: приглашение Украины в НАТО и ее будущее членство стали бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен, сказал украинский лидер.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду Зеленский прибыл с официальным визитом в Хорватию и провел разговор с премьер-министром Андреем Пленковичем. Переговоры, в частности, касались оборонного сотрудничества, реабилитации раненых военных и восстановления Украины.

На саммите в хорватском Дубровнике Зеленский заявил, что документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар 9 октября заявил, что Украина планирует организовать второй Саммит мира до конца 2024 года и стремится, чтобы на этот раз в нем приняла участие и РФ. Анкара будет важным участником мероприятия в свете своего опыта посредничества в других конфликтах.