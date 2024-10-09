Украина хочет провести новый Саммит мира до конца года и стремится, чтобы на мероприятии присутствовала Россия – посол в Турции

Украина намерена организовать новый саммит мира к концу 2024 года. Украинская сторона хочет, чтобы на этот раз в нем приняла участие и Россия.

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Об этом 9 октября на брифинге в Анкаре заявил посол Украины в Турции Василь Боднар, передает Reuters. В то же время он исключил возможность проведения прямых двусторонних переговоров с Москвой в рамках саммита.

"Одной из важнейших целей этого саммита является достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим здесь о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям России", – сказал посол.

Он добавил: Киев рассчитывает, что международное сообщество вместе с Украиной "составит список шагов, которые можно предпринять для достижения справедливого мира", и обсудит, "какие требования предъявить России на основе этого списка".

"Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором также будут участвовать третьи стороны, и переговоры будут вестись через третьих лиц. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", – сообщил Боднар.

Боднар заявил, что Турция, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стремилась поддерживать теплые отношения с обеими сторонами войны, будет важным участником ввиду своего опыта посредничества в других конфликтах.

Поддерживая территориальную целостность Украины, осуждая вторжение и оказывая ей военную поддержку, Турция, являющаяся членом НАТО, также выступила против санкций Запада против РФ с которой у нее сложились важные взаимоотношения в сфере обороны, энергетики и туризма, напоминает Reuters.

Кроме того, ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан 9 октября примет участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Дубровнике, Хорватия.

Источник в дипломатических кругах Турции сообщил журналистам, что Фидан повторит позицию Анкары, сгласно которой любые мирные переговоры должны включать обе стороны для "справедливого и устойчивого" урегулирования.

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