'Мы должны настаивать на этом': лидер Китая на саммите БРИКС призвал к деэскалации 'украинского кризиса'

Китайский лидер Си Цзиньпин снова выступил за мирное урегулирование полномасштабной войны России против Украины ("украинского кризиса", как высказался он). Также – отметил важность недопущения расширения боевых действий и эскалации.

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Очередные "мирные" заявления Си Цзиньпин озвучил в Казани (РФ) в выступлении на открытии саммита БРИКС. Его процитировала пресс-служба МИД КНР.

"Мы должны построить сообщество БРИКС преданным миру, и все мы должны действовать как защитники общей безопасности. Только так [...] мы можем проложить путь к всеобщему глобальному миру и стабильности", – утверждал глава Китая.

Он напомнил, что его страна вместе с Бразилией и другими представителями Глобального Юга предлагают создать так называемую Группу друзей мира – якобы для объединения государств, приверженных "мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной".

"Мы должны настаивать на том, что для скорейшей деэскалации ситуации и недопущения расширения зоны боевых действий все стороны конфликта должны воздерживаться от шагов, которые приведут к обострению противостояния на линии фронта", – сказал Си Цзиньпин.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "миротворческую" риторику официального Пекина, в Соединенных Штатах установили факт передачи Китаем готовых боевых дронов стране-агрессору РФ для использования в войне. До этого КНР ловили только на передаче Москве компонентов двойного назначения.

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