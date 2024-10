Китай начал поставлять России готовое оружие: в Госдепе США рассказали подробности

В Соединенных Штатах Америки установили факт передачи Китаем готовых боевых дронов стране-агрессору России для использования в войне против Украины. Ранее Пекин "ловили" только на передаче Москве компонентов двойного назначения.

Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в четверг, 17 октября, передает Укринформ. Из этих компонентов россияне собирали вооружение и технику.

"Мы наблюдали, как китайские компании снабжали компонентами российским компаниям, которые затем использовались в России для того, чтобы изготовить из них технику, оружие и другое оборудование, которое могло быть использовано в войне", – сказал американский чиновник.

Сейчас же, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, впервые обнаружена компания из Китая, которая производит вооружение, передает его России и затем армия РФ использует его на поле боя.

Речь идет о совместной разработке и передаче России боевых дронов "Гарпия" китайскими компаниями. США отреагировали немедленно, введя санкции против соответствующих юрлиц в КНР – китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., производящей двигатели L550E для дронов "Гарпия", а также организации Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая взаимодействует с российской оборонной промышленностью.

Ранее агентство Reuters писало, что Россия развернула секретное производство дронов большой дальности в Китае и их уже передавали россиянам. Журналисты утверждают, что российское ООО "Купол", "дочка" государственной оружейной компании РФ "Алмаз-Алтей" уже разработало и провело в КНР летные испытания новой модели БПЛА под названием "Гарпия-3".

Разработка и испытания проводились "с помощью местных специалистов", потом дроны доставили на российский завод "Купол" для дальнейших испытаний.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит сказала, что нейтральная позиция Китая по отношению к российской агрессии в Украине – только видимость. На самом деле КНР сделала свой выбор в пользу Москвы.