'Очень испугался за мать': 13-летний подросток, помогавший спасать людей из автобуса в Сумах, рассказал об атаке. Видео

В Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой попал под российские обстрелы, когда ехал в 62-м автобусе. Парень оказался в эпицентре удара, но не растерялся и принялся помогать людям выбираться из горящего транспорта.

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О событиях воскресенья, 13 апреля, Кирилл рассказал местному изданию "Кордон.Медіа". Сам парень получил осколочные ранения в затылок. Один большой металлический осколок врачам удалось вытащить, других два – маленьких – пока не смогли.

"У меня не было времени думать. Я просто начал действовать. Останавливаемся возле Банковской и слышу, как что-то начинает свистеть и падает. И дальше я слышу крики людей и как вылетает стекло. Я упал, на меня посыпалось стекло. Сначала у меня была небольшая контузия, и все звуки стали как в тумане. Я посмотрел налево-направо и почувствовал запах гари. Поэтому подумал, что сейчас автобус может уже горит, или может загореться. Я быстро встал и начали ломать дверь, деблокировать дверь из автобуса. У нас не получалось, поэтому я выбросил сумку в окно и выпрыгнул в окно и уже начал деблокировать дверь с другой стороны", – рассказал парень.

Потом начал помогать другим пассажирам выбираться, пока не увидел свою маму, у которой лицо было залито кровью.

"Да, в автобусе еще были люди. Было довольно много людей. Почти не кричали, потому что все были в шоке. А когда у меня получилось деблокировать дверь, я уже начал выпускать людей и увидел свою маму. У нее было все лицо в крови. Я очень за нее испугался. Когда я увидел, что уже все люди, которые могли, вышли, я пошел с мамой и начали искать ближайшую карету скорой помощи", – вспомнил Кирилл. Он добавил, что на месте удара было очень много пострадавших.

Кирилл занимается свободной борьбой, и говорит, что именно благодаря спорту и адреналину смог действовать быстро и решительно. "У меня хватило сил. И еще был адреналин. Когда он в тебе – ты можешь то, чего раньше не мог", – объяснил он.

Сейчас парень находится в больнице с ранением: ему в голову попали три металлических обломка, один из которых врачи удалили. Его жизни ничего не угрожает, и уже через две недели Кирилл мечтает вернуться к тренировкам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Патрульные, спасатели, военные и неравнодушные граждане помогали пострадавшим и спасали украинцев.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей. По данным ГСЧС, погибли 34 человека, среди них – двое детей, еще 117 человек получили ранения.

Один из пассажиров автобуса №62, попавший под российские обстрелы в Сумах 13 апреля, поделился страшными подробностями того дня. По словам 69-летнего Владимира Бойко, его спасло только то, что он инстинктивно пригнулся в момент взрыва.

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