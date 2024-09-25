Россия развернула секретное производство дронов в Китае - Reuters

На прошлой неделе диктатор России Владимир Путин заявил, что его военные преступники за прошлый год получили около 140 тыс. беспилотников, и что Москва планирует увеличить это количество в десять раз уже в этом году. Возможно, Кремль планирует это из-за открытия в Китае фабрики по производству дронов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и собственные источники в европейской разведке. Более того, беспилотники китайского производства уже передавались в Россию, утверждает издание.

Хотя китайское правительство говорит, что не знает о таком проекте, согласно данным издания, Россия создала в Китае предприятие по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности для использования в войне против Украины.

В частности, российское ООО "Купол", "дочка" государственной оружейной компании РФ "Алмаз-Алтей" уже разработало и провело в Китае летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3". Разработка и испытания проводились "с помощью местных специалистов", а документы по испытанию ООО уже прислало в минобороны России.

В другом отчете "Купол" сообщил, что может производить на заводе в Китае беспилотники, включая "гарпий", в больших масштабах.

МИД Китая на соответствующий запрос Reuters заявил, что ничего не знает о таком проекте, и что в КНР действуют строгие меры контроля за экспортом любых беспилотных летательных аппаратов.

Однако, как утверждает издание, после испытаний "Гарпии-3" в Китае этот дрон и некоторые другие модели беспилотников китайского производства доставили на российский завод "Купол" для дальнейших испытаний. В этот раз также якобы привлекались китайские эксперты.

Источники разведки утверждают, что поставка образцов беспилотников для "Купола" является первым конкретным доказательством того, что первые БПЛА, изготовленные в Китае, уже были доставлены в Россию с начала полномасштабной войны в Украине. Таким образом существуют документы, подтверждающие создание и работу российского проекта в Китае по производству беспилотников для использования в Украине.

Согласно этим документам, "третья гарпия" является модернизированной версией первой, которую разработали именно китайские специалисты. Эта модель может пролететь около двух тыс км с полезной нагрузкой 50 кг.

Кроме "гарпий", "Купол" утверждает, что в течение восьми месяцев может запустить в Китае производство ударного БПЛА китайской разработки REM-1 с полезной нагрузкой 400 кг. Отдельный документ свидетельствует о планах "Купола" создать общий российско-китайский центр исследований и производства беспилотников в Кашгаре, в китайской провинции Синьцзян. Эта "передовая научно-производственная база БПЛА" площадью 80 гектаров сможет производить 800 беспилотников в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае официально отреагировали на агрессивную ядерную риторику страны-террориста России. В Пекине предупредили, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому китайские власти призвали РФ проявлять сдержанность для уменьшения стратегических рисков.

При этом сам Китай продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в 2023 году ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок.

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