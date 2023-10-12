'Мы должны вернуться в Донецк': топменеджер Шахтера получил военную технику от 'Стального фронта' Ахметова

Партию техники – БПЛА "Валькирия" и макеты гаубиц М-777 – от Метинвеста и "Стального фронта" Ахметова получил маркетинг-директор ФК "Шахтер", защищающий Украину с первых дней великой войны.

Об этом сообщается на сайте "Метинвеста".

До начала полномасштабной войны Александр Мамалыга работал маркетинг-директором футбольного клуба "Шахтер". Теперь он – еще и командир экипажа аэроразведки одной из артиллерийских бригад Сухопутных войск ВСУ. Сражается на восточном фронте.

Главная задача Александра и его собратьев – найти врага и помочь его уничтожить. В их подразделении бойцы пользуются разными типами дронов, от простейших "мавиков" до БПЛА. И потребность в них всегда велика. Поэтому Метинвест в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова, постоянно помогающей ВСУ, передал груз с техникой подразделения Александра Мамалыги. Это девять самолетов-разведчиков "Валькирия" общей стоимостью 2,7 млн гривен. Их на передовой ценят за высоту и дальность полета.

Видео дня

"Валькирия" – самый эффективный вид самолетов в пропорции цена-качество, и используется она в тяжелых условиях. Когда у врага работают РЭБы, мы используем именно "Валькирию", потому что они способны летать до 45 километров, а после того, как мы "подшаманиваем" – и еще дальше. Именно благодаря "Валькириям" мы находим очень интересные цели, которые уже передаем на поражение другим средством - это могут быть командные пункты, места с личным составом врага", - рассказывает Александр МАМАЛИГА.

Кроме "Валькирия" подразделение Александра получило два макета техники – это известная разработка Метинвеста, предназначенная вводить врага в заблуждение. Теперь бойцы смогут протестовать их. Бригада ВСУ топ-менеджера "Шахтера" получила от Метинвеста девять БПЛА "Валькирии" и два макета гаубиц М-777

"На вооружении у нас стоят М-777, и они врага очень интересуют, потому что мы работаем достаточно эффективно. Враг использует "Ланцеты", чтобы найти наши расчеты. А значит, качественные макеты напрямую влияют на боевую эффективность нашего подразделения и всей операции в целом". Чем качественнее макеты, тем труднее врагу отличить макет от реальной установки. Уже есть прецеденты, когда макеты, подготовленные Метинвестом, уничтожал враг. Выходит, они потеряли свое средство поражения, а наши войска не понесли никаких потерь", - делится Александр МАМАЛИГА.

Напоследок Александр добавляет: его личная цель - как можно скорее возвращение в свободный Донецк, дома ФК "Шахтер":

"Донбасс Арена" сама себя не отвоюет. Мы хотим, чтобы люди могли вернуться как на "Донбасс Арену", так и в Донецк, и продлить там нормальную жизнь, которая была до войны".

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4,2 млрд. грн. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках Стального Фронта. За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, около 280 стальных блиндажей, а также закупила для военных около 500 автомобилей, более 1500 дронов, почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.