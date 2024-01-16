"Мы должны выиграть войну": Дмитрий Кулеба объяснил полякам, почему украинцы не опускают рук даже несмотря на усталость

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что испытывает в Киеве дух энтузиазма, хотя люди устали. По его словам, для людей в Украине усталость – не повод складывать оружие.

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Об этом украинский дипломат заявил в интервью польскому изданию Układ Sił. Он также ответил на вопрос, удалось ли этого достичь из-за аналогичного влияния на общество.

"Я думаю, что это нюансы. Люди уставшие, но от той усталости не опускают рук. Они понимают, что просто не могут себе этого позволить. Мы должны выиграть войну. Неважно, устали вы или нет; ты должен продолжать бороться. Вы можете увидеть решительность людей продолжать борьбу. Но если покопаться в этом, то видно, что мы все устали и истощены. У каждого из нас есть друг или член воюющей семьи, был ранен или погиб на передовой. Ежедневно происходят авианалеты", – сказал в интервью дипломат.

По его словам, для людей в Украине усталость – не повод складывать оружие и поднимать руки перед врагом. Они знают, что враг, по-видимому, даже не возьмет их в плен, а расстреляет на месте в окопе, потому что они не соблюдают международное гуманитарное право.

"Вот как это работает в окопах и именно так это работает в социальных сетях", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США и ЕС активизировать усилия по оказанию помощи Украине для борьбы с российским вторжением. Он напомнил государствам о цене, которую они будут вынуждены заплатить, если РФ добьется своих преступных целей в Украине.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Глава правительства обсудил детали своего визита в Украину, который состоится в ближайшее время.

Кроме того, как сообщалось ранее, Украина будет контактировать с новым правительством Польши на всех уровнях. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Варшава "настроена на решение проблем", и стороны будут искать пути понимания.