Цена победы России будет намного выше, чем стоимость помощи для Украины, – глава МИД Польши

Руководитель министерства иностранных дел Польшы Радослав Сикорский призвал Конгресс Соединенных Штатов Америки и европейские государства активизировать усилия для выделения помощи Украине для борьбы с российским вторжением. Он выразил уверенность, что новые оборонные пакеты для украинской армии будут выделены совсем скоро.

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Об этом польский министр написал на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) в воскресенье, 14 января. Он напомнил государствам о цене, которую они вынуждены будут заплатить, если страна-агрессор достигнет своих преступных целей в Украине.

По мнению Сикорского, эта цена будет в разу больше, чем цена помощи, в которой сейчас так нуждается украинское государство.

Глава МИД напомнил о хороших новостях из Киева , когда глава правительства Великобритании Риши Сунак объявил о выделении Украину еще 2,5 млрд фунтов.

"Верю, что дальнейшие пакеты помощи вскоре будут одобрены как Конгрессом США, так и государствами-членами ЕС", – написал он.

Напомним, ранее Сикорский призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для уничтожения пусковых площадок, откуда РФ запускает ракеты и дроны, а также командных центров. Он также призвал Запад усилить санкции против России и перекрыть каналы поступления в Россию контрабандных компонентов для производства ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за много платить", если они не выделят финансовую помощь Украине. Он призвал их не блокировать этот процесс.