'Мы это уже проходили': Зеленский отреагировал на инициативу Макрона насчет перемирия на период Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил мировое перемирие на период Олимпийских игр в Париже, в том числе между Россией и Украиной. Глава нашего государства Владимир Зеленский отреагировал на его инициативу, отметив, что он не верит в формат какого-либо перемирия со страной-агрессором РФ.

Замороженного конфликта с Россией не бывает: для нее это лишь дополнительное время для перегруппировки и накопления сил перед новым ударом. Об этом Зеленский сказал в интервью Хьюго Траверсу (HugoDécrypte).

Он подчеркнул, что Франция и ее лидер Макрон хорошо это знает, так как он был в "нормандской четверке" и является живым свидетелем того, как себя ведет Россия в случае паузы в боевых действиях.

"Мы это проходили. В момент, когда мы подписывали договоренности в нормандском формате, мы договаривались о том, что сейчас будет ceasefire (прекращение огня) – после того, как закрывалась дверь в Елисейском дворце, на фронте у нас были люди, которые стреляли по нашим военным", – рассказал Зеленский.

Есть доказательства того, как вражеские снайперы в период так называемого перемирия на Донбассе убивали украинских военных. С этими данными ознакомился и Макрон.

"Для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов", – резюмировал украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эммануэль Макрон сообщил, что его страна предложит России прекратить военные действия в Украине во время проведения летних Олимпийских игр в Париже. В этот период олимпийского перемирия РФ будет предложено соблюдать "режим тишины".

На днях французский президент снова выразил надежду на "олимпийское перемирие". Политик считает, что Олимпийские игры 2024 года должны стать "моментом дипломатического мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!