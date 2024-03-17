Франция предложит России прекращение огня в Украине на время Олимпийских игр, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна предложит России прекратить военные действия в Украине во время проведения летних Олимпийских игр в Париже. В этот период олимпийского перемирия РФ будет предложено соблюдать "режим тишины".

Об этом Макрон сказал в интервью, которое он дал украинским СМИ. Так он отреагировал на призыв ведущей Наталии Мосейчук "требовать, чтобы Россия прекратила огонь во время Олимпийских игр".

"Да, мы это попросим", – заверил Макрон.

Отметим, что проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры состоятся в столице Франции Париже.

Традицию олимпийского перемирия, которая берет начало из Древней Греции, возобновил в 1992 году Международный олимпийский комитет, призвав все страны соблюдать перемирие во время современных Игр. Перемирие было восстановлено резолюцией ООН 48/11 от 25 октября 1993 года, а также Декларацией тысячелетия ООН о мире и безопасности во всем мире.

С 2022 года олимпийское перемирие начинается за неделю до главной церемонии открытия Олимпийских игр и заканчивается через неделю после церемонии закрытия Паралимпийских игр. За всю современную историю Игр перемирие было нарушено трижды.

Все три нарушения были совершены Российской Федерацией. Впервые – во время российско-грузинской войны в 2008 году, второй раз – в 2014 году, когда РФ аннексировала украинский Крым.

В третий раз это произошло в 2022 году – полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля, в период между закрытием Зимней Олимпиады и открытием Зимней Паралимпиады.

Напомним, что ранее Макрон говорил о том, что Франция никогда не будет выступать с инициативами, которые приведут к эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

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